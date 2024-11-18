Захід України буде зі світлом, а решта регіонів поки що без: експерт пояснив, кому відключатимуть електроенергію протягом тижня

З понеділка, 18 листопада, в Україні після тривалої перерви повернули графіки відключення світла. Загалом вони припускають відсутність світла протягом доби до 8 годин, а в низці регіонів у західній частині країни їх вже скасували.

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Проте решті регіонів доведеться обмежувати відпуск електроенергії для населення приблизно до кінця тижня. Такий прогноз дав голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко, за словами якого частину електроенергії, що бракує, вдалося імпортувати з ЄС, проте через велику різницю в цінах з Україною та нестачу електроенергії на ринку, компенсувати дефіцит повністю неможливо.

«Нам необхідно кілька днів, щоб повністю відновити роботу АЕС, можливо, це 3−4 дні. Але при цьому відключення залишаться до кінця тижня, бо невідомо, яка буде ситуація з імпортом електроенергії, але вона буде дуже дорогою», — наголосив експерт.

«ФАКТИ» раніше писали, що високі ціни на електроенергію в Європі фактично зробили відключення електроенергії в Україні неминучими й без ракетних обстрілів росії, достатньо просто мінусової температури.

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Фото pixabay

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