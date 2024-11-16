Європа шукає підтримки у Байдена, аби якнайшвидше допомогти Україні

Європа звертається з останнім закликом до адміністрації Джо Байдена посилити підтримку України, щоб максимально зміцнити позицію України до закінчення його президентського терміну. Дональд Трамп, який вступить на посаду 20 січня, заявляв, що прагнутиме швидкої угоди між Києвом і москвою. Це викликало занепокоєння в Європі. Там вважають, що така угода буде невигідною для України й закріпить завоювання рф після її вторгнення у 2022 році.

ВІДЕО ДНЯ

Саме тому європейські лідери та посадовці просили США надати Україні більше зброї та артилерії, запровадити додаткові санкції проти ключових російських джерел доходів. Вони вимагають обмежити можливості москви купувати заборонені технології, що використовуються у виробництві зброї. Багато європейських запитів мали неофіційний характер, пише Bloomberg.

Днями державний секретар США Ентоні Блінкен здійснив поїздку до Брюсселя, щоб запевнити союзників по НАТО і Європейському Союзу в тому, що США активізують свої зусилля з надання ресурсів Україні напередодні інавгурації Трампа. Ресурси, про які він згадав — гроші, боєприпаси, зброя — в основному надходять з пакета на 61 мільярд доларів, ухваленого Конгресом США на початку цього року. Блінкен додав, що «кожен долар, який є в нашому розпорядженні», буде використаний.

Попри те, що у Байдена залишається все менше часу на виконання запитів, США вже працюють над прийняттям нових санкцій проти російського нафтового флоту і Північної Кореї, яка відправила солдатів на допомогу москві у військових діях.

РЕКЛАМА

«Наступні кілька тижнів будуть вирішальними для того, щоб поставити Україну на сильну позицію», — сказав Марк Леонард, співзасновник і директор аналітичного центру Європейської ради з міжнародних відносин, в інтерв'ю агентству Bloomberg.

США дали зобов'язання, що всі гроші для України, які вони мають у своєму розпорядженні, будуть використані до того, як Трамп вступить на посаду.

РЕКЛАМА

«Ми зробимо все можливе, щоб підтримати Україну до того, як нова команда прийде до влади», — сказав в інтерв'ю начальник відділу закупівель армії США Дуглас Буш.

Деякі лідери ЄС також наполягають на тому, щоб США дозволили Україні використовувати західну зброю для ураження військових цілей на території росії. Цей крок, на думку Києва і його союзників, значно покращив би здатність зруйнованої війною країни захищати себе від нападів москви на критично важливі об'єкти інфраструктури напередодні зими.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook