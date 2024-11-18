Навіщо путіну взагалі потрібне перемир’я: експерт про те, чому до переговорів можуть примусити Київ, але не москву

Дональд Трамп може примусити до переговорів Київ, але не москву, про це заявив в інтерв'ю ntv. de один з найвідоміших українських політичних експертів Володимир Фесенко.

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«Перемога Дональда Трампа на виборах викликала дуже різні реакції, — зазначає експерт. — Дехто шокований, інші у розпачу та навіть панікує. Серед українців поширений страх, що Трамп може або залишити Україну путіну чи нав'язати нам несправедливий мир. Але є й протилежні реакції: розслаблене або навіть оптимістичне ставлення до Трампа. Ці люди сподіваються, що Трамп дійсно зможе швидше закінчити війну й діятиме рішучіше за Байдена. Однак цікаво й те, що багато громадян знизали плечима, коли дізналися про результати виборів. Цьому є причина: війна перетворила багатьох з нас на фаталістів. Що б не відбувалося у США, ми повинні робити свій внесок і намагатися вижити — чи то на лінії фронту, чи то далеко від неї».

За словами Фесенка, цілком логічно, що Трамп скоро почне переговори. Можна приблизно припустити, що він передбачає припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту та створення демілітаризованих зон уздовж цієї лінії фронту і, можливо, російсько-українського кордону.

«Для того, щоб путін погодився на це, Трамп також оголосить, що Україна не буде прийнята у НАТО, — припускає Фесенко. — Українській стороні ці пропозиції не дуже сподобаються. Але також малоймовірно, що вони будуть категорично відкинуті, оскільки в іншому випадку Трамп може скасувати військову допомогу Україні. Тому Київ має погодитися на переговори й відстоювати під час них наші інтереси. Найбільшою проблемою для Трампа насправді є росія. Вже давно очевидно, що кремль займе дуже жорстку, агресивну позицію на потенційних переговорах і вимагатиме миру через великі односторонні поступки з боку України. На російських умовах. Україна не зможе з цим погодитися. Але навряд чи це буде прийнятним і для Трампа, оскільки це буде виглядати як поразка США. Тому переговори можуть через деякий час зайти в глухий кут. Тоді перед Трампом постане питання: як йому реагувати на таку жорстку позицію росії? Один зі сценаріїв полягає в тому, що Трамп спробує посилити тиск на москву: збільшити військову допомогу Україні або спробувати знизити ціни на газ і нафту на світовому ринку. Водночас Вашингтон зробить нові спроби домовитися з кремлем, щоб переконати москву піти на компроміс».

Політолог додав, що, оскільки досягти кордонів 1991 року військовим шляхом під час нинішніх бойових дій буде надзвичайно складно або навіть неможливо, існує загальна тенденція до простого припинення вогню вздовж лінії фронту.

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«Але тут важливі три речі. Українці не погодяться визнати окуповані території російськими. Найважливішим питанням для них є ефективні гарантії безпеки. Від цього напряму залежить потенційна згода. І ще: залишається незрозумілим, навіщо путіну взагалі потрібне це перемир'я на даному етапі», — ставить питання експерт.

Раніше президент України Володимир Зеленський назвав умову для переговорів з росією, зазначивши, що жодних перемовин зі вбивцею бути не може.

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