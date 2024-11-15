Колишній радник 45-го президента США Дональда Трампа з нацбезпеки генерал-лейтенант у відставці Герберт Макмастер вважає, що Україна не повинна вести переговори з росією зараз. Таку думку підтримують експерти, які вважають, що путін зараз навіть не думає про перемовини.

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«Я думаю, що те, що має відбутися — проте я думаю, що це поки що малоймовірно — це надати Україні весь спектр можливостей, яких вона потребує. За останній місяць росіяни зазнали більше втрат, ніж за будь-який інший місяць війни. Я не думаю, що це можна довго витримувати. Це одна із причин, чому там знаходяться північнокорейські війська. Тож зараз саме час надати Україні необхідні можливості. Я думаю, зараз настав критичний момент. Звичайно, слід вести переговори з позиції сили, а як українці можуть піти на компроміс після того, як вони пережили стільки жахів і стали жертвами, включаючи масові вбивства мирних жителів, вибухи лікарень та шкіл, викрадення дітей?«

Макмастер додав, що президент Трамп і деякі з його оточення все ще перебувають у омані, що з путіним можна якось домовитися.

«Єдине, що зупиняє путіна — це сила, і ми знаємо це вже два десятиліття його авторитарного правління у росії. Ми чули, що Трамп заманить росію на переговори, погрожуючи надати Україні весь спектр необхідних їй можливостей і значно більших масштабів, — сказав Герберт Макмастер. — А потім він змусить Україну сісти за стіл переговорів, погрожуючи відмовити у допомозі. У цьому він неправильно розуміє природу війни. Для досягнення сприятливого результату у війні необхідно переконати ворога, що він переможений. Або переконати ворога, в даному випадку путіна, у тому, що він не зможе досягти своєї мети шляхом подальшого застосування сили.

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Крім того, неправильно розуміється ступінь інтеграції воєнних дій із політичною метою. Я не знаю в історії жодного прикладу сприятливого дипломатичного врегулювання, яке було досягнуто внаслідок несприятливої ситуації на місцях у військовому відношенні. росія фундаментально слабка, але має елементи сили".

Раніше військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко прокоментував нові постачання важкого північнокорейського озброєння росії.

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