Киньте в унітаз одну таблетку цього засобу — і він просто блищатиме

Для того, щоб відмити брудний унітаз можна кинути в нього таблетку для миття посуду в посудомийній машині. А стінки унітазу потрібно посипати лимонною кислотою, пише storinka.com.ua.

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Після цього унітаз треба залишити на годину. Протягом цього часу сидіння унітазу, обідок і кришку можна почистити. Для цього треба приготувати розчин: у 600 мл води треба розчинити 2 таблетки 500 мг аспірину.

Потім треба залити розчин у пульверизатор та обприскувати нам всі брудні місця. Далі через годину за допомогою йоржика та мильно-лимонної води треба почистити унітаз. Після цього для блиску та ідеальної сяючої чистоти протріть унітаз меламіновою губкою всередині.

Як писали «ФАКТИ», раніше експертка з чистоти Марина Жукова розповіла, як вирішила проблему неприємних ароматів у туалеті.

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А домогосподарка із США, яка веде блог під псевдонімом Clean Master, розповіла, як почистити унітаз за допомогою «туалетних бомб».

А українки знають, що в критичній ситуації можна обійтися жменькою солі. Використання кухонної солі для усунення небажаних запахів у туалеті є простим, але чудовим методом, який може бути корисним кожній господині.

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Фото: uborka.com.ua

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