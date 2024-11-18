Показові удари: Зеленський прокоментував обстріл Одеси балістикою

Обстріл Одеси 18 листопада, як і попередні атаки росії на місто, є показовими ударами. Ворог зацікавлений лише у продовженні війни.

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Про це заявив президент Володимир Зеленський та поінформував, що в обласному центрі внаслідок обстрілу балістикою зафіксовано приліт по парковці. Відомо про пошкодження багатоквартирних будинків, університету, адміністративної будівлі.

В обласній ВА повідомляють, що кількість жертв зросла до 10 осіб: загинули семеро поліцейських, медик та двоє цивільних.

«Це не випадкові удари — це показові удари. Після дзвінків та зустрічей з путіним, після всіх брехливих пліток у медіа про нібито „утримання“ від ударів. росія показує, що її цікавить насправді: тільки війна. І цей сигнал варто почути у всіх частинах світу, від залів, де зустрічаються члени „Групи двадцяти“, до всіх столиць світу», — додав президент.

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В Силах оборони півдня уточнили, що ворог атакував Одесу балістикою о 11:57. Було застосовано ракету «Іскандер-М», яку збита протиповітряна оборона. Ракета впала в житловому секторі Приморського району міста. Окрім того, об 11:45 на підльоті до Одеси засобами ППО було збито ворожий БпЛА «Орлан-10», який імовірно був направлений, для здійснення повітряної розвідки.

«Ворог підступний та безжальний… Одеса постійно під прицілом окупантів — терористи навмисно завдають ударів ракетами різних типів та ударними БпЛА по густонаселених містах, знаючи, що будуть жертви серед цивільного населення», — зазначили в ЗСУ.

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Зазначимо, що російські терористи вже котрий день поспіль обстрілюють Одесу. Так, лише учора, 17 листопада, ворог провів масовану атаку на енергетику України. Внаслідок обстрілу в Одесі склалася найскладніша ситуація з електропостачанням. Також в області загинули два енергетика. Після цієї атаки президент Франції Емманюель Макрон заявив, що господар кремля «не хоче миру» в Україні і «не готовий вести переговори» про припинення війни.

Фото — скріншот

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