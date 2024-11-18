Для двох областей та Києва міняють графіки відключень світла: що важливо знати

Після масованої ракетно-дронової атаки росіян 17 листопада, коли ворог бив і по мирним містам, і по енергетичним об'єктам, з понеділка, 18 листопада, в домівки українців повернулися графіки відключень електроенергії.

ВІДЕО ДНЯ

Якщо раніше в ДТЕК публікували графіки стабілізаційних відключень, вказуючи три зони (світло відсутнє, світло є, можливі відключення), то наразі цю схему дещо міняють.

В компанії повідомляють, що зміни стосуватимуться Києва, Київщини та Дніпропетровщини. Віднині графік складатиметься з двох зон: світла — електрика є, темна зона — світло відсутнє.

«Графік відключень ми будемо публікувати щодня. Це дозволить більш точно планувати свій час на день. Старі графіки зі світло-сірими зонами залишаться на сайті вашого оператора системи розподілу. Ви зможете їх використовувати, якщо вони для вас більш звичні. В разі змін у графіках та роботі енергосистеми оперативно попереджатимемо вас на нашому телеграм-каналі», — йдеться у повідомленні.

РЕКЛАМА

Користувачам нагадали, що графіки зручно дивитись в чат-ботах:

Нагадаємо, що сьогодні графіки відключень застосовують з 6:00 до 22:00. Втім, є області, які стабілізаційні графіки не запроваджували. Це Івано-Франківська, Львівська, Закарпатська, Рівненська та Тернопільська області. У більшості областей застосовували застосувати дві черги.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

236

Читайте нас у Facebook