Затопить менше, ніж за годину: що буде в разі руйнування Кременчуцької ГЕС

17 листопада під час масованої комбінованої атаки на критичну інфраструктуру України росіяни цілилися, зокрема, у Кременчуцьку ГЕС. Ворожі пропагандистські пабліки невдовзі поширили кадри з камер спостережень, на яких зафіксований момент ракетного удару по греблі. А буквально за годину після збиття ракети автомобільний рух по дамбі ГЕС, яка з’єднує Кременчук зі Світловодськом Кіровоградської області, був перекритий на невизначений час.

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В Україні цей удар офіційно не коментували, але 18 листопада пресслужба Кременчуцької міської ради Полтавської області опублікувала інструкцію на випадок можливого руйнування ГЕС внаслідок ворожої ракетної атаки.

Кременчуцька ГЕС. Фото з сайту міськради

У повідомленні вказано, що до зони можливого катастрофічного затоплення потрапляють центральна та правобережна частина міста, а також села Потоки, Мала Кохнівка, Соснівка, Придніпрянське.

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В інформації сказано, що час підходу «високої води» до міста у разі повного знищення ГЕС складає 30−45 хвилин.

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Протягом цих хвилин населення лівобережжя за можливості має самостійно евакуйовуватись до нагірної частини Кременчука, а мешканці правобережжя — на Деївську гору. Хто не матиме такої можливості, може прибути на збірний пункт евакуації (ЗПЕ) у своєму мікрорайоні (їхні адреси позначені на спеціальній карті). Після реєстрації громадян будуть сформовані піші та автомобільні колони.

Тим, хто не встигне (не зможе, не захоче), добратися до ЗПЕ, порадили піднятись на вищі поверхи (вище 2-го поверху) своїх або найближчих будинків та очікувати сходу «високої води» або рятувальників. Евакуйоване населення зі ЗПЕ планують перемістити до безпечних районів розміщення в Полтавській та Кіровоградській областях

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Загалом евакуації підлягатимуть понад 100 тис осіб, а наслідки техногенної аварії ліквідуватимуть орієнтовно 7 -10 днів.

Про початок евакуації населення будуть інформувати за допомогою системи централізованого оповіщення, через засоби масової інформації, вуличні гучномовці, офіційні інтернет-сайти та телеграм-канали органів місцевої влади.

Та все ж це найгірший сценарій, оскільки одномоментне знищення всієї дамби неможливе. В усякому разі про це кілька років тому розповідав «Кременчуцькому телеграфу» фахівець відділення ДСНС Геннадій Дорошенко. За його словами, згідно з документацією, Кременчуцька ГЕС побудована на гранітній скелі, і її миттєве руйнування неможливе. Для цього потрібне пряме влучання ядерного заряду в ГЕС.

«Аналіз світових катастроф останніх років показує, що руйнування гідротехнічних споруд не відбувається одномоментно: зазвичай руйнується частина дамби або греблі. При частковому прориві об'єм води, що надходить, буде меншим. Крім того, по всій лінії каскаду Дніпровських ГЕС є можливість скидати воду, щоб уникнути підтоплень, як це робиться, наприклад, під час паводків», — наголошував Геннадій Дорошенко.

У Кременчуцькому водосховищі середня глибина становить близько 6 метрів. Тож такої хвилі, як у фільмах-катастрофах, не буде. Рівень затоплення житлових будинків у центрі міста може становити близько 4 метрів. Рівень води досягне максимуму за 6 годин. За 6 днів він повернеться до попередніх значень.

Раніше повідомлялося, що росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища, і декілька сіл опинилися під загрозою затоплення.

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