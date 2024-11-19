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Потрібна сила волі: Кім Кардаш’ян поділилася секретом стрункої фігури

21:31 19 листопада 2024
Кім Кардаш&#39;ян

Кім Кардаш'ян, одна з найвпливовіших фігур у світі розваг і моди, яка робила ін’єкції зі спермою лосося, привертає увагу через свій спосіб життя та культову фігуру. Останніми роками вона пропагує рослинну дієту, яка змінила її підхід до їжі та здоров’я, пише Marca.

Дієта передбачає споживання переважно продуктів рослинного походження, таких як фрукти, овочі, бобові, горіхи та цільні зерна. Хоча може містити продукти тваринного походження меншою мірою, основна увага приділяється рослинній їжі. Таке харчування не тільки зміцнює фізичний стан, але й позитивно впливає на навколишнє середовище.

Кім публічно поділилася своїм шляхом до рослинної дієти. Ця зміна була мотивована її бажанням вести здоровіший спосіб життя. Знаменитість зазначила, що такий вибір не тільки допомагає їй зберегти струнку фігуру, але й додає енергії та покращує загальний стан здоров’я.

Хоча Кім не розкриває всіх подробиць свого щоденного режиму харчування, відомі деякі моменти її дієти. Зелені смузі зі шпинатом, бананами та рослинним білком або вівсяна каша зі свіжими фруктами та горіхами можуть стати чудовим способом розпочати день.

На обід вона обирає ситні салати зі свіжих овочів, бобових, таких як нут або сочевиця, і корисні заправки на основі оливкової олії чи авокадо. На вечерю вона віддає перевагу стравам на основі смажених або приготованих на пару овочів з цільними зернами, таких як кіноа або коричневий рис. І, так, вона час від часу вживає тваринний білок, наприклад яйця або молоко.

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Раніше американська селебріті Хлоя Кардаш'ян зізналася, як намагалася схуднути.

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