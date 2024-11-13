Штраф можна «заробити» просто стоячи на світлофорі: про що обов'язково повинні пам'ятати водії

Через незнання чи недотримання правил дорожнього руху автовласники ризикують грошима як у дуже великих обсягах (як, наприклад, за водіння без посвідчення, на якому людину «спіймали повторно), так і у значно менших. Втім, навіть невеликий штраф є неприємним. А особливо в тому випадку, якщо порушення трапляються через неуважність і є не дуже значними.

ВІДЕО ДНЯ

Профільне видання avtosota.com звертає увагу на три типові помилки, яких можуть припуститися водії, що зупинилися перед світлофором.

По-перше, це перетин стоп-лінії чи зупинка просто на ній. Таке порушення може зафіксувати камера відеоспостереження, як наслідок — штраф у розмірі 510 гривень.

По-друге, це перетин суцільної лінії розмітки, яка відокремлює смуги руху в одному напрямку. Під час зупинки на світлофорі водій може, наприклад, пригадати, що збирався їхати не прямо, а праворуч, і поміняти смугу руху у забороненому ПДР місці. Штраф за таке порушення — 340 гривень.

РЕКЛАМА

По-третє, це проїзд на заборонний сигнал світлофора, який карається більш значним штрафом. Так, проїзд на червоне світло та створення аварійної ситуації обійдеться у суму до 1500 гривень.

Нагадаємо, що восени в містах обмежили швидкісний режим — до 50 кілометрів на годину максимум. Це відбувається щороку перед настанням холодів. Згідно з правилами, за перевищення встановлених обмежень більше як на 20 км/год, порушників штрафують на 340 гривень, а якщо більше як на 50 км/год, то на 1700 гривень.

РЕКЛАМА

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

599

Читайте нас у Facebook