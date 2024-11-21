Відстрочки не буде: у Раді вирішують, що робити з аспірантами-контрактниками

У Верховній Раді продовжують опрацьовувати питання з мобілізації аспірантів.

Так, очільник парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак в інтерв'ю «Українським новинам» заявив, що у наступному році триваиме скасування денної форми навчання для аспірантів-контрактників, що надає право на відстрочку від мобілізації.

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За його словами, до кінця поточного року це питання аналізуватимется нардепами та профільним міністерством. На думку Бабака, останніми роками денну форму навчання аспірантів використовували здебільшого для ухилення від служби.

«Під гаслом того, що „нам потрібно залучати молодь до науки“, на іспит до аспірантури зареєструвалися більше 90 тисяч людей. При тому, що ми кожного року випускали лише декілька тисяч», — цитує видання народного обранця.

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Також, на його переконання, нема сенсу знижувати бал на Єдиному вступному іспиті для вступу на бюджетну форму навчання в аспірантурі.

Нагадаємо, що ще влітку освітнє міністерство опублікувало наказ, згідно з яким навчання в аспірантурі за контрактом більше не дає право на відстрочку. Зазначалося, що вступ до аспірантурі буде можливий лише на вечірню та заочну форму навчання, які право на відстрочку від мобілізації не дають. Також в армію можуть забирати й деякі категорії студентства. Зокрема, заочників, тих, хто здобуває другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура), а також тих, хто здобуває будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну.

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