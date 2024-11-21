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Печиво з грушами та яблуками на олії: швидко, доступно та смачно

20:06 21 листопада 2024
Печиво з грушами та яблуками

Взимку до чаю хочеться домашньої випічки.Спробуйте приготувати смачне, м'якеньке печиво на олії, в міру солодке з яблучком та грушею. Як завжди, легкий заміс за допомогою виделки, формування руками. Все так просто, приготує навіть дитина. За бажанням можна посипати цукровою пудрою. Вихід 25 штук, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

Інгредієнти:

  • 3 яйця,
  • 120 г цукру,
  • 1 ч. л. ванільного цукру,
  • щіпка солі,
  • 100 мл олії,
  • 300 г борошна,
  • 2 ч. л. розпушувача,
  • 1 яблуко,
  • 1 груша

Приготування:

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Збийте яйця з цукром, ванільним цукром та сіллю. Додайте олію, перемішайте. Поступово введіть борошно з розпушувачем. Перемішайте за допомогою виделки.

Додайте яблука з грушами, нарізані кубиками, без шкірки. Перемішайте.

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Приберіть в холодильник на 20 хвилин.

Руки змочіть водою, сформуйте невеличкі кульки. Викладіть на деко з пергаментом і випікайте в заздалегідь розігрітій духовці при температурі 200 градусів 15 — 20 хвилин.

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Ніжне, ароматне, м'якеньке печиво готове.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепти булгуру з грибами й кукурудзою та питного польського борщу до м’ясних налисників-бендериків.

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