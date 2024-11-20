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Книга рецептів

Булгур з грибами й кукурудзою: ситний та корисний обід

20:05 20 листопада 2024
булгур з грибами та кукурудзою

Булгур — чудова альтернатива стравам з рису, оскільки у цій крупі більша кількість нерозчинних волокон, необхідних для гарного травлення. Булгур з грибами й кукурудзою можна їсти і як основне блюдо, і як овочевий гарнір. В страві мало жиру, але багато вітамінів і білків, пише видання Sanovita.

Складники:

  • 2 склянки булгуру
  • 2 ½ склянки води
  • 250 г нарізаних печериць (варених)
  • сіль на смак
  • 1 столова ложка суміші овочів
  • 2 столові ложки цукрової кукурудзи
  • ½ склянки соняшникової олії холодного віджиму

Приготування:

Змішайте булгур з сіллю та сумішшю овочів. Додайте окріп. Залиште під кришкою на 15 хвилин, поки вся рідина не вбереться, потім додайте олію, кукурудзу та гриби, ретельно перемішуючи виделкою.

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Якщо ви хочете використовувати в цій страві свіжі гриби, добре промийте їх під холодною водою, а потім відваріть. При варці гриби не варто класти у воду з самого початку, а тільки тоді, коли вода починає закипати. Час приготування близько 15−20 хвилин. Після того, як вони добре відваряться, дайте їм трохи охолонути й наріжте смужками, перш ніж додати їх разом із кукурудзою в булгур.

Використання суміші овочів скорочує час приготування, що дуже зручно для тих, хто хоче отримати смачну та ситну страву, не витрачаючи багато часу на кухні.

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