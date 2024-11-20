Питний польський борщ до м’ясних налисників-«бендериків»: готуємо разом
Борщ для україців — це й національна гордість, і ліки, і звичайно ж, засіб для об'єднання родини. Тим більше, що українські господині знають понад 70 рецептів борщу, як пісних, та і з м'ясом.
Один з них — з польським «акцентом» — навела на своєму YouTube-каналі «Куховаримо разом» його авторка Марія.
В якості основи для борщу вона пропонує взяти маринований буряк.
Окрім того, знадобляться такі продукти
- вода — 5 л
- свинячі ребра — 600 г
- цибуля — 1 шт.
- морква — 1шт.
- корінь петрушки — 1 шт.
- перець горошок — 2 шт.
- лавровий листок — 1 шт.
- сметана — 300 мл
- борошно — 3 столові ложки
- сіль — за смаком.
Приготування
Варити борщ ми будемо на бульйоні — на шестилітрову каструлю беремо 600 г сирого м'яса, порізаного на шматочки. Якщо м'ясо закласти ще в холодну воду, бульйон буде смачніший. Отже, доводимо м'ясо до кипіння, знімаємо пінку, додаємо в бульйон велику цибулину, середню моркву (її слід порізати на шматочки), корінь сушеної петрушки, 2 горошини духмяного перцю і лавровий листок.
Накриваємо кришкою і на середньому вогні варимо до готовності м'яса.
Як м'ясо буде готове, забираємо з борщу цибулю, лавровий листок і корінь петрушки, додаємо натомість подрібнений маринований бурячок, доводимо до кипіння і варимо 1 хвилину.
Після цього час ввести до борщу сметану з борошном та сіль за смаком.
А коли борщ закипить, обов'язково знов пробуємо смак — можливо чогось не вистачає. На вогні борщ з моменту цього закипання має провести лише дв хвилини.
Можна подавати до столу!
«По-особливому він смакує у святкові дні, коли на столі багато поживних м'яцних страв, наприклад, бендериків з м'ясом чи з грибами», — говорить господиня.
Також, окрім бендериків, до питного борщу смакуватиме свіжоспечений часниковий хліб за рецептом кулінірки Магдалини Шершун.88
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