Питний польський борщ до м’ясних налисників-«бендериків»: готуємо разом

Борщ для україців — це й національна гордість, і ліки, і звичайно ж, засіб для об'єднання родини. Тим більше, що українські господині знають понад 70 рецептів борщу, як пісних, та і з м'ясом.

ВІДЕО ДНЯ

Один з них — з польським «акцентом» — навела на своєму YouTube-каналі «Куховаримо разом» його авторка Марія.

В якості основи для борщу вона пропонує взяти маринований буряк.

Окрім того, знадобляться такі продукти

РЕКЛАМА

вода — 5 л

свинячі ребра — 600 г

цибуля — 1 шт.

морква — 1шт.

корінь петрушки — 1 шт.

перець горошок — 2 шт.

лавровий листок — 1 шт.

сметана — 300 мл

борошно — 3 столові ложки

сіль — за смаком.

Приготування

Варити борщ ми будемо на бульйоні — на шестилітрову каструлю беремо 600 г сирого м'яса, порізаного на шматочки. Якщо м'ясо закласти ще в холодну воду, бульйон буде смачніший. Отже, доводимо м'ясо до кипіння, знімаємо пінку, додаємо в бульйон велику цибулину, середню моркву (її слід порізати на шматочки), корінь сушеної петрушки, 2 горошини духмяного перцю і лавровий листок.

РЕКЛАМА

Накриваємо кришкою і на середньому вогні варимо до готовності м'яса.

Як м'ясо буде готове, забираємо з борщу цибулю, лавровий листок і корінь петрушки, додаємо натомість подрібнений маринований бурячок, доводимо до кипіння і варимо 1 хвилину.

РЕКЛАМА

Після цього час ввести до борщу сметану з борошном та сіль за смаком.

А коли борщ закипить, обов'язково знов пробуємо смак — можливо чогось не вистачає. На вогні борщ з моменту цього закипання має провести лише дв хвилини.

Можна подавати до столу!

«По-особливому він смакує у святкові дні, коли на столі багато поживних м'яцних страв, наприклад, бендериків з м'ясом чи з грибами», — говорить господиня.

Також, окрім бендериків, до питного борщу смакуватиме свіжоспечений часниковий хліб за рецептом кулінірки Магдалини Шершун.

88

Читайте нас у Facebook