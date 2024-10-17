Армія оборони Ізраїлю заявила про велику імовірність ліквідації нового лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара, якого також вважать головним натхненником атак ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

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За повідомленням Sky News, у заяві ЦАХАЛ ідеться, що особи трьох осіб, убитих під час операції в секторі Гази, поки що не можуть бути підтверджені, однак, імовірно, одним із убитих був Сінвар. Принаймні про це заявили три ізраїльські чиновники.

Попередньо під час операції у Газі Сінвар переховувався під землею в мережі тунелів.

Наразі останки доправляють у лабораторію, щоб порівняти з ДНК, зібраною у Сінвара під час його ув'язнення в Ізраїлі.

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На думку опитаних Sky News експертів, якщо загибель Сінвара підтвердиться, це може призвести до знищення спроможності ХАМАС, що залишився в Газі, оскільки «є дуже мало фігур, які могли б узяти на себе його роль».

Нагадаємо, що попереднього лідера ХАМАСУ Ісмаїла Ханію було вбито в його резиденції в Тегерані 31 липня.



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