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Неочікувано: одна з країн може надати Україні захоплену зброю російського виробництва

19:18 19 листопада 2024
РПГ-29 «Вампір»

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтримав пропозицію заступниці міністра закордонних справ Шаррен Хаскель. Вона планує передати Україні захоплену ізраїльськими військовими російську зброю з Гази, Лівану та Іудеї й Самарії, повідомляє видання timesofisrael.com.

«Я вітаю цю пропозицію і сподіваюся, що Держава Ізраїль схвалить її, — йдеться в заяві Євгена Корнійчука. — Зброя, вироблена в росії, яка знаходиться в руках терористичних організацій, доводить, що рф підтримує та заохочує Іран, „Хезболлу“ й ХАМАС і всіх тих, хто прагне вбивати ізраїльських громадян і солдатів. Що ще має статися, щоб Держава Ізраїль прокинулася та усвідомила, що росія діє агресивно проти Ізраїлю за лаштунками, через партнерів по осі зла, і що Україна та Ізраїль борються з одними й тими ж ворогами».

Уряди Ізраїлю, що змінювали один одного, відмовлялися постачати зброю в Україну протягом усієї війни, і, незважаючи на пропозицію Хаскель, немає жодних ознак того, що ця політика зміниться, зазначає видання.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» офіцер запасу Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, чим небезпечні бойові дії лише на території України, і розповів про плюси ударів по території агресора.

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Фото mil.in.ua

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