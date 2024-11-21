Голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України в Сполучених Штатах Америки у 2015−2019 роках Валерій Чалий поділився думками щодо обстрілу Дніпра 21 листопада.

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«Шановні політологи, політики, коментатори теми застосування стратегічних ракет та журналісти, які будуть задавати питання. Прошу взяти до уваги кілька важливих моментів.

1. Спочатку було б правильним дочекатися офіційного підтвердження типу ракети, яка була застосована. Тут є нюанс: чи дійсно це МБР, чи ракета середньої дальності. Такі типи ракет як РС-26 «Рубіж» (чи його базова модель — РСД -10 «Піонер») росіянами називаються міжконтинентальними, хоча це — не підтверджено. Раніше це робилося, щоб обійти обмеження Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (до 5500 км).

2. Паніка не доречна! Для України мало що змінилося. Удари потенційними носіями ядерної зброї вже наносилися, в тому числі і на великі відстані (наприклад, ракетою Х-55 і її модифікацією, навіть із імітаторами ядерної бойової частини).

3. Це сигнал не Україні. Це спроба підкріпити російський ядерний шантаж стосовно Європи і, викликати відповідну реакцію союзників у США, щоб лякати третьою світовою війною. Тобто по суті — психологічна операція, тому що з військової точки зору таке застосування (відстань і мала точність ураження) без ядерної боєвої частини абсолютно недоречне.

4. Очевидно, росіяни попередили американців і про наміри застосування, і про кількість. Тому не треба дивуватися, що Посольство США в Україні діяло у відповідності до їх протоколів безпеки. Не більше і не менше. Ніхто паніку не розганяв. Треба було би вже засвоїти це тим, хто нехтував аналогічними сигналами американців раніше.

5. Чи повідомили партнери відповідним структурам в Україні про отриману важливу інформацію? Сподіваюся, що так. Тим більше, що гарячу лінію з таких питань Київ — Вашингтон, аналогічну лінії Вашингтон — Москва, ми ще до 2019 року відновили.

І на останок. Публічно коментувати технічні аспекти застосування стратегічних ракетних озброєнь в Україні фахово можуть зараз лише 3−5 фахівців. Ви їх, сподіваюся, знаєте поіменно.

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Всі інші, або не можуть це робити за своїми сьогоднішніми позиціями, або не хочуть це робити публічно. Навіть те, що я написав зараз — це не глибока оцінка.

Просто звертаю вашу на це, бо питання чутливе і потребує відповідного аналізу та ОФІЦІЙНОЇ оцінки вже найближчими днями та вироблення скоординованих і ретельно вивірених інформаційних повідомлень", — написав він.

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