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Книга рецептів

Дуже смачна риба в духовці: просто тане у роті

22:01 22 листопада 2024
риба в духовці

Риба, приготовлена в духовці, пахне чарівно та смачна фантастично. І якщо її подати красиво, то вийде, як у ресторані.

Якщо ви хочете заощаджувати, створіть для рідних і близьких домашній ресторан.

Рецептом смакоти поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Ця риба просто тане в роті, — каже Елла Іванова. — Раджу приготувати.

Смачна рибка у духовці

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  • 1 скумбрія
  • 2 столові ложки соєвого соусу
  • Пів чайної ложки цукру
  • 1 столова ложка рослинної олії
  • 1 чайна ложка лимонного соку або соку лайма
  • Перець

Рибу очищаємо від кісток, прибираємо голову і хвостик. Розкладаємо на пергаменті, надрізаємо по краях, як на фото. Щедро змащуємо з двох боків соєвим соусом із додаванням цукру, перцю, олії та соку лимона або лайма. Даємо промаринуватися хоча б хвилин десять. І запікаємо за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин.

І смачного!

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Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом супу-пюре без вершків та вершкового масла. У ньому використовується незвичайне поєднання інгредієнтів, яке дає дивовижнийй смак.

Фото з альбому Елли Іванової

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