Дуже смачна риба в духовці: просто тане у роті
Риба, приготовлена в духовці, пахне чарівно та смачна фантастично. І якщо її подати красиво, то вийде, як у ресторані.
Якщо ви хочете заощаджувати, створіть для рідних і близьких домашній ресторан.
Рецептом смакоти поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.
— Ця риба просто тане в роті, — каже Елла Іванова. — Раджу приготувати.
Смачна рибка у духовці
- 1 скумбрія
- 2 столові ложки соєвого соусу
- Пів чайної ложки цукру
- 1 столова ложка рослинної олії
- 1 чайна ложка лимонного соку або соку лайма
- Перець
Рибу очищаємо від кісток, прибираємо голову і хвостик. Розкладаємо на пергаменті, надрізаємо по краях, як на фото. Щедро змащуємо з двох боків соєвим соусом із додаванням цукру, перцю, олії та соку лимона або лайма. Даємо промаринуватися хоча б хвилин десять. І запікаємо за температури 180 градусів приблизно 20 хвилин.
І смачного!
Раніше кулінарка Елла Іванова поділилася рецептом супу-пюре без вершків та вершкового масла. У ньому використовується незвичайне поєднання інгредієнтів, яке дає дивовижнийй смак.
Фото з альбому Елли Іванової115
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