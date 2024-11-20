Суп-пюре з чарівним смаком: ця страва допоможе зберегти фігуру

Смачно їсти і при цьому зберегти фігуру — здається, що це несумісне. Але це не так, якщо ви знаєте рецепти страв, у яких не так вже й багато калорій.

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Рецептом супу-пюре без вершків і вершкового масла поділилася кулінарка Елла Іванова. У ньому використовується незвичайне поєднання інгредієнтів, яке дає чарівний смак.

- Цей суп-пюре варто приготувати хоча б одного разу, щоб відкрити для себе нові смакові композиції, — каже Елла Іванова. — Думаю, вам і вашим близьким ця страва сподобається. Подавайте красиво, тоді їжа матиме апетитний вигляд.

Суп-пюре з фенхелем і цибулею-пореєм 1 велика картоплина

1 фенхель

1 стебло цибулі-порею

10 шт. брюссельської капусти

Білий перець

Сіль

Вода

Цибулю-порей нарізати кільцями і підсмажити. Додати порізані картоплю і фенхель, а потім — сіль і білий перець. Смажимо, додаємо воду і варимо хвилин десять — до м'якості овочів. Потім додаємо брюссельську капусту і варимо ще близько чотирьох хвилин до готовності. Пропустити через блендер. Подавати з сухариками.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи, ситного та неймовірно смачного.

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Фото з альбому Елли Іванової

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