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Суп-пюре з чарівним смаком: ця страва допоможе зберегти фігуру

22:00 20 листопада 2024
Суп-пюре з фенхелем та цибулею-пореєм

Смачно їсти і при цьому зберегти фігуру — здається, що це несумісне. Але це не так, якщо ви знаєте рецепти страв, у яких не так вже й багато калорій.

Рецептом супу-пюре без вершків і вершкового масла поділилася кулінарка Елла Іванова. У ньому використовується незвичайне поєднання інгредієнтів, яке дає чарівний смак.

- Цей суп-пюре варто приготувати хоча б одного разу, щоб відкрити для себе нові смакові композиції, — каже Елла Іванова. — Думаю, вам і вашим близьким ця страва сподобається. Подавайте красиво, тоді їжа матиме апетитний вигляд.

Суп-пюре з фенхелем і цибулею-пореєм

  • 1 велика картоплина
  • 1 фенхель
  • 1 стебло цибулі-порею
  • 10 шт. брюссельської капусти
  • Білий перець
  • Сіль
  • Вода

Цибулю-порей нарізати кільцями і підсмажити. Додати порізані картоплю і фенхель, а потім — сіль і білий перець. Смажимо, додаємо воду і варимо хвилин десять — до м'якості овочів. Потім додаємо брюссельську капусту і варимо ще близько чотирьох хвилин до готовності. Пропустити через блендер. Подавати з сухариками.

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Смачного!

Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи, ситного та неймовірно смачного.

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Фото з альбому Елли Іванової

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