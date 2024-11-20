Суп-пюре з чарівним смаком: ця страва допоможе зберегти фігуру
Смачно їсти і при цьому зберегти фігуру — здається, що це несумісне. Але це не так, якщо ви знаєте рецепти страв, у яких не так вже й багато калорій.
Рецептом супу-пюре без вершків і вершкового масла поділилася кулінарка Елла Іванова. У ньому використовується незвичайне поєднання інгредієнтів, яке дає чарівний смак.
- Цей суп-пюре варто приготувати хоча б одного разу, щоб відкрити для себе нові смакові композиції, — каже Елла Іванова. — Думаю, вам і вашим близьким ця страва сподобається. Подавайте красиво, тоді їжа матиме апетитний вигляд.
Суп-пюре з фенхелем і цибулею-пореєм
- 1 велика картоплина
- 1 фенхель
- 1 стебло цибулі-порею
- 10 шт. брюссельської капусти
- Білий перець
- Сіль
- Вода
Цибулю-порей нарізати кільцями і підсмажити. Додати порізані картоплю і фенхель, а потім — сіль і білий перець. Смажимо, додаємо воду і варимо хвилин десять — до м'якості овочів. Потім додаємо брюссельську капусту і варимо ще близько чотирьох хвилин до готовності. Пропустити через блендер. Подавати з сухариками.
Смачного!
Нагадаємо рецепт супу-пюре з грибами по-чеськи, ситного та неймовірно смачного.
Фото з альбому Елли Іванової49
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