Дженніфер Лопес не може забути Бена Аффлека й шукає варіанти, аби проводити з ним час

Розставання акторів Дженніфер Лопес і Бена Аффлека виявляється таким же складним, як і їхній роман. Лише через кілька місяців після того, як Джей Ло подала на розлучення, здається, що вона хоче відновити стосунки. ЗМІ повідомляють, що співачка та акторка намагається використати «сімейний час», щоб знову зблизитися зі своїм колишнім чоловіком, пише видання Hindustan Times.

ВІДЕО ДНЯ

Джерело стверджує, що Дженніфер Лопес «не в змозі відмовитися» від Бена Аффлека.

«Бен пробував дистанціюватися від Джен, але вона просто не дозволяє йому. Вона з’являлася на тих самих заходах, що й він, і вимагала, щоб вони продовжували проводити групові заходи з дітьми. А якщо він не погоджується, то він поганий хлопець. Тепер Джен наполягає на тому, щоб вони влаштували спільне святкування Дня подяки та Різдва, кажучи, що це для дітей. Але Бен не ведеться, бо це стосується лише них двох», — повідомляє джерело.

За його словами, Джей Ло хвилюється про те, як їхні діти перенесуть розлучення, оскільки сім’ї зблизилися, поки вони були одружені. Однак Бен вагається щодо примирення.

РЕКЛАМА

Додамо, що нещодавно Бен Аффлек вперше за довгий час висловився про Дженніфер Лопес. Актор промовив лише два слова.

Фото: getty images

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook