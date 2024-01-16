Зросла кількість жертв підриву гранати на скандальному засіданні сільради у Закарпатті

Кількість жертв теракту у Закарпатті, де у приміщенні Керецьківської сільради місцевий депутат підірвав гранати, збільшилася — в обласній лікарні помер депутат Мирослав Нитка.

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Про це повідомив заступник голови Мукачівської районної ради Роман Тарабій.

«46-річний Мирослав Нитка був позафракційним депутатом та начальником відділу Центру надання адміністративних послуг Керецьківської територіальної громади», — зазначив він.

В Офісі генпрокурора повідомляють, що досудове розслідування за фактом підриву гранат депутатом Керецьківської сільської ради Хустського району, що стався 15 грудня 2023 року, триває, та нагадують, що наступного дня після надзвичайної події помер один з депутатів, якого госпіталізували до медзакладу у тяжкому стані. Це був 55-річний депутат Віктор Пряділя.

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Остаточна правова кваліфікація дій підривника буде визначена після проведення низки експертиз.

Нагадаємо, що підривник також потрапив до лікарні, СБУ кваліфікувала його дії як терористичний акт, який призвів до тяжких наслідків.

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Фото зі сторінки Романа Тарабія

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