Невдалий експеримент: експерт про залучення бійців з КНДР до бойових дій та чому це обернеться для них катастрофою

Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко переконаний, що командування армії рф не розуміє до кінця, як потрібно ефективно використовувати 12 тисяч солдатів КНДР у зоні бойових дій. Тим паче основною проблемою залишається взаємодія між ними та окупантами, особливо під час проведення наступальних операцій.

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«Кількість є, здавалося б — 12 тисяч, але як їх залучити? Створювати окремі формування, виділяти окремі ділянки та напрямки, де вони будуть оперувати та забезпечувати комунікацію між собою? Взаємодія між підрозділами та всередині них буде на дуже низькому рівні. А це має вирішальне значення під час проведення штурмових наступальних операцій».

На думку Коваленка, через мовний бар’єр передача деталізованої інформації не видається можливою, від цього страждатиме система управління.

«Думаю, що поява перших північнокорейців у 810-й окремій гвардійській бригаді морської піхоти не лише поповнення ресурсу та відновлення боєздатності підрозділів, а й експеримент: як вони себе проявлять і як діяти далі».

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Раніше повідомлялося, що солдати з КНДР засвітилися ще в одній області росії.

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