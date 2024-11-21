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Відірвалася на повну: Меган Маркл кинула принца Гаррі заради вечірки з друзями

17:22 22 листопада 2024
Меган Маркл

Меган Маркл та принц Гаррі, попри чутки про непрості стосунки пари, майже на всіх публічних заходах з'являються разом. Але останні вихідні стали винятком. Меган застукали, коли вона в шикарному вбранні завітала на презентацію лінії догляду за волоссям Highbrow Hippie своєї подруги Каді Лі та друга Міки Гарріс у Лос-Анджелесі. Вона прийшла на вечірку без свого чоловіка принца Гаррі, пише видання Wionews.

Меган розпустила волосся і танцювала всю ніч, і незабаром її фотографії з’явилися в Інтернеті. Герцогиня Сассекська була в компанії перукаря Сержа Норманта і візажиста Даніеля Мартіна.

Маркл інвестувала в компанію подруги. Говорячи про своє рішення підтримати компанію, вона сказала: «Каді добре знається на здоров’ї волосся, і її колекція Highbrow Hippie, спрямована проти випадання волосся, є ідеальним відображенням цього. Я дуже пишаюся тим, що інвестую в неї як у подругу та як у засновницю».

Раніше джерело з оточення Сассексів розповів, чому Меган не хоче примирення свого чоловіка Гаррі з королівською родиною.

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