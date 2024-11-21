Відірвалася на повну: Меган Маркл кинула принца Гаррі заради вечірки з друзями

Меган Маркл та принц Гаррі, попри чутки про непрості стосунки пари, майже на всіх публічних заходах з'являються разом. Але останні вихідні стали винятком. Меган застукали, коли вона в шикарному вбранні завітала на презентацію лінії догляду за волоссям Highbrow Hippie своєї подруги Каді Лі та друга Міки Гарріс у Лос-Анджелесі. Вона прийшла на вечірку без свого чоловіка принца Гаррі, пише видання Wionews.

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Меган розпустила волосся і танцювала всю ніч, і незабаром її фотографії з’явилися в Інтернеті. Герцогиня Сассекська була в компанії перукаря Сержа Норманта і візажиста Даніеля Мартіна.

Маркл інвестувала в компанію подруги. Говорячи про своє рішення підтримати компанію, вона сказала: «Каді добре знається на здоров’ї волосся, і її колекція Highbrow Hippie, спрямована проти випадання волосся, є ідеальним відображенням цього. Я дуже пишаюся тим, що інвестую в неї як у подругу та як у засновницю».

Раніше джерело з оточення Сассексів розповів, чому Меган не хоче примирення свого чоловіка Гаррі з королівською родиною.

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