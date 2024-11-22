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Події

Взяв до рук невідому коробку, а вона вибухнула: в Києві загинув чоловік

19:05 22 листопада 2024
Поліцейські на місці подій

Пообіді 22 листопада у Дніпровському районі столиці пролунав вибух. На жаль, загинув чоловік.

Про інцидент розповіли у Поліції Києва.

Згідно з повідомленням правоохоронців, інформація про подію у приватному секторі до столичної поліції надійшла близько 15:00.

Попередньо встановлено, що чоловік підійшов до транспортного засобу, поруч з яким стояла коробка. Після того як він взяв її в руки, коробкп здетонувала.

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Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий загинув на місці.

Нагадаємо, що раніше і поліцейські, і військові неодноразово закликали громадян при виявленні підозрілих предметів не вчиняти з ними жодних дій самостійно, а одразу сповіщати правоохоронців чи рятувальників. Тим більше, що вибухівки через війну дуже побільшало.

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