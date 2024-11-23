Ексфутболіста «Динамо» зобов'язали виплатити колишній коханій сотні тисяч доларів боргу за аліментами (фото)

Екснападник київського «Динамо» Браун Ідейє програв у суді колишній подругі-українці Яні Волощенко справу про невиплату аліментів та зобов'язаний заплатити майже 345 тисяч доларів, повідомляє sport-express.ua.

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За рішенням Солом'янського районного суду Києва, 36-річний футболіст має заплатити аліменти на утримання двох неповнолітніх дітей — 12-річного Жоеля та 9-річної Мішель — 172 107,53 долара США.

Також 36-річного Ідейє зобов'язалися покрити таку саму суму як пеню за прострочення сплати аліментів за період з 11 січня 2020 року по 5 липня 2023-го і заплатити судовий збір — 13 420 гривень.

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«Я дуже довго хотіла все вирішити мирним шляхом, — цитує видання Яну Волощенко. — Мої повідомлення в соцмережах були спрямовані на те, щоб ми з Брауном поспілкувалися як нормальні люди і закрили всі питання. Але він не мав бажання спілкуватися. За весь цей час він мені написав лише три повідомлення — що йому «плювати на контракти» та «до побачення».

Мене дуже зачепило його марення, яке він сказав у 2023 році, що це не його діти. Після цього я сказала: «Ок. Якщо ти не хочеш все вирішувати мирним шляхом, то нехай справою займається суд». Суд вивчив усі факти та виніс правильне рішення. Я вважаю, що Браун — брехун, боягуз і злочинець. Хоч би як там було, але порушувати права дітей ніхто не має права, тим паче під час війни. Весь світ сьогодні допомагає Україні, а Браун у цей час покинув своїх дітей. Це мене дуже сильно зачепило морально.

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Якби він був винен мені, то нехай іде лісом, я й сама можу заробити, але ніхто не має права порушувати права дітей. При цьому опускатися та відверто брехати. Я хочу справедливості. Це мій головний меседж.

Чи реально стягнути з Ідейє кошти, які присудив суд з огляду на те, що він не в Україні? Зараз у мене на руках є рішення суду і я з ним звертатимуся до Федерації футболу Нігерії та Інтерполу".

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Син та дочка Брауна Ідейє

Додамо, що Браун Ідейє грав у складі «Динамо» з 2011 по 2014 рік. Крім того, за свою кар'єру забивний форвард, окрім України, також виступав у чемпіонатах Швейцарії («Ксамакс»), Франції («Сошо»), Англії («Вест Бромвіч Альбіон»), Греції («Олімпіакос», «Аріс»), Китаї («Тянцзінь Теда»), Іспанії («Малага») та Туреччини («Газтепе»). З 2022 року нігерійський нападник захищає кольори клубу «Аль-Ярмук» з Кувейту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст відмовляється визнавати дорослу дочку.

Фото із соцмереж

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