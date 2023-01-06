«Є позашлюбні діти в кожній країні, де грав»: ексфорварда «Динамо» звинувачують в ухиленні від виплати аліментів

Нігерійський нападник Браун Ідейє за роки виступів у київському «Динамо» з 2011-го по 2014-й встиг відзначитися не лише на футбольному полі, а й поза ним.

Виявляється, у Брауна підростають в Україні двоє дітей — син Жоель та дочка Мішель, яких йому народила наша співвітчизниця Яна Волощенко. Ось тільки, визнавши своє батьківство, відомий футболіст, який має законну дружину та дітей у Нігерії, відмовляється платити законні аліменти.

«У 2016 році ми мали позиви з адвокатами через те, що Браун не хотів визнавати батьківство над нашими дітьми, — наводить слова Яни Волощенко сайт Fanday.net. — У підсумку до суду справа не дійшла. Браун визнав батьківство та погодився виплачувати дітям аліменти. Він підписав мирову угоду, де зазначено, що Браун є батьком моїх дітей. У моїх дітей прізвище Ідейє. При цьому він не зустрічався з дітьми, був нібито ображений на мене через те, що я роздула скандал.

Але в січні 2022 року все кардинально змінилося, і він перестав виплачувати аліменти. Загалом накопичилася сума у 130 тисяч доларів. Коли почалася війна, він ніколи не поцікавився, як там діти, чи все з ними гаразд. Більше того, я не змогла виїхати з дітьми за кордон після початку повномасштабного вторгнення, оскільки потрібен був його дозвіл, і зараз ми перебуваємо в Україні.

Взагалі, Браун — погана людина. Я дізналася цікавий факт з його біографії — у кожній країні, де він грав, він має позашлюбних дітей. І жодного, окрім наших, він не визнав. В принципі, я не проти спілкування з дітьми. Сину десять років, а доньці вісім — можливо, вони ще не розуміють повністю, що відбувається, але Жоель із ним більше не хоче спілкуватися особисто".

Діти Брауна Ідейє - 10-річний Жоель та 8-річна Мішель

Зазначимо, що за свою кар'єру Ідейє, окрім України, також виступав у чемпіонатах Швейцарії («Ксамакс»), Франції («Сошо»), Англії («Вест Бромвіч Альбіон»), Греції («Олімпіакос», «Аріс»), Китаї («Тянцзінь Теда») та Іспанії («Малага»). Останнім клубом нігерійця був турецький «Гезтепе», з якого Браун пішов наприкінці 2021-го.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст Самуель Ето'О відмовляється визнавати дорослу дочку.

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