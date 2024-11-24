Смертельна стрілянина в готелі Києва: поліція затримала чоловіка, який вбив одну людину і поранив ще двох

В ніч на 24 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили в столичній поліції.

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Подія відбулась приблизно о першій годині ночі. Зокрема, у приміщенні готелю між двома компаніями виник конфлікт та в подальшому бійка. Після цього один з фігурантів дістав зброю та зробив декілька пострілів у бік опонентів.

В результаті стрілянини від отриманих поранень 27-річний чоловік загинув місці. Крім того, ушкоджень зазнали товариш потерпілого та охоронець закладу. Їх обох у задовільному стані було госпіталізовано.

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Тоді ж працівники поліції Києва затримали одного з учасників бійки, і почали розшуки стрілка.

«Кримінальні провадження розпочаті за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 115 — умисне вбивство, та ч. 2 ст. 296 — хуліганство. Фігуранту загрожує до пʼятнадцяти років позбавлення волі», — резюмували у поліції.

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Згодом стало відомо, що стрільця було затримано.

«Більш детальна інформація згодом», — пообіцяли правоохоронці.

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Нагадаємо, що раніше в Києві ухвалили вирок в гучній справі про вбивство військового на паркуванні, яке сталося восени 2022 року. Обвинувачений, який стріляв у військового, отримав 13 років, а його товариші, яких звинувачували у хуліганстві, — по 3 роки позбавлення волі.

Фото Поліції Києва

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