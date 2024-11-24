Приємна несподіванка: в Україні почали знижуватись ціни на деякі овочі

Попри прогнози експертів щодо зростання цін на харчові продукти в Україні, деякі овочі навпаки протягом минулого тижня впали у ціні.

Зокрема, на тлі низького попиту, знизилися гуртові ціни на картоплю та ріпчасту цибулю. Нижня цінова межа картоплі за тиждень впала на 2 грн — з 22 грн до 20. А ціни на цибулю стартують не з 13 грн, а з 10, зазначають аналітики проєкту EastFruit.

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Дешевше стали продавати гарбуз — по 15−10 грн/кг замість 17−25 гривень за кілограм. Ціна на огірки впала з 100−125 грн за кілограм до 90−110 грн, а на цвітну капусту — з 90−110 грн/кг до 70−100.

Також впали ціни й у сегменті зелені — на кріп — з 120−170 до 100−150 гривень за кілограм і салат — з 50−110 грн\кг до 40−80.

Щодо цін на фрукти, то впали ціни на апельсини — з 75−80 до 50−75 грн/кг та лимони — 60−75 грн/кг до 53−60.

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В інших сегментах навпаки відбувається зростання цін. Слід зазначити, що за інформацією начальника управління закупівель молочних і заморожених товарів мережі супермаркетів Varus Максима Камінського, за останні півтора місяця ціни на курячі яйця істотно зросли — приблизно на 50%.

Також зростають закупівельні ціни на молоко. За місяць сировина подорожчала на 1,38 гривні до позначки 18,02 гривні за кілограм.

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За інформацією президента Всеукраїнської асоціації пекарів Юрія Дученка, вже в листопаді ціни на хліб в Україні можуть зрости ще на 10−15%.

Зазначимо, що різке зростання цін на продукти спостерігається в першу чергу на самі дешеві позиції — овочі, макаронні вироби та крупи. Це призвело до погіршення прогнозів інфляції, яка почала прискорюватися й може подолати відмітку у 10%.

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Нагадаємо, НБУ прогнозує зниження інфляції навесні 2025 року, тож наступного року зростання цін сукупно не має перевищити 7%. Водночас за прогнозами НБУ, у 2025 році зростатимуть цін на паливо через зростання акцизів, тож бензин й дизель можуть подорожчати приблизно на 9%.

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