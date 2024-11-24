Не чекайте середини грудня: експерт попередив, які товари обов’язково подорожчають перед новорічними святами

Попри «приємні несподіванки» у вигляді здешевшання деяких овочів, в цілому харчові продукти будуть скоро дорожчати через «феномен зимових свят».

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Про це попередив керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері YouTube-каналу Telegraf UA.



Чергова хвиля зростання цін очікується ближче до новорічних свят і торкнеться переважно продуктів, що за останній рік не відзначилися сильним подорожчанням.

«Приблизно з 15 грудня почнеться подальший ріст цін. Причому на ті сегменти споживчого кошика, які зараз недооцінені», — прогнозує експерт.

За словами Олега Пендзина, протягом року ціни на овочі збільшилися майже вдвічі, на хліб — на 15%, також подорожчали крупи.

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Водночас ціни на м'ясо, за словами фахівця, зросли на 1%. Тому слід очікувати на його подорожчання, як й інших дорогих товарів, наприклад, твердого сиру, м'ясопродуктів. Тому зробити «запаси» цих продуктів можна вже зараз, поки вони ще не досягли максимуму.

«Але точно з середини грудня почнеться підвищений попит на дорогий сегмент — рибу, м'ясо, м'ясопродукти, молочку…», — заявив він.

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Подорожчання триватиме, доки не пройде пік споживчої активності, пов'язаний із зимовими святами.

На подорожчання продуктів, за словами експерта, впливає не тільки сезонний фактор, а й те, що 2024 рік був неврожайний.

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Пендзин зазначив, що українці збідніли, економлять на харчах. Зараз у дешевому сегменті населення відбувається підвищений попит. Сьогодні вже 44% українців купують більш дешеві продукти. Тому ціни в цьому сегменті теж зростають.

Експерт зазначив, що в останньому інфляційному звіті Нацбанку регулятор пояснив, чому він не втримав цінові параметри інфляційних очікувань й інфляція по продовольчому кошику перетнула межу у 10%.

У бюджеті на 2025 рік уряд заклав інфляцію теж у 10%. Але, за словами Пендзина, багато буде залежати не тільки від погоди (що завжди впливає на врожаї), а й від подій на фронті й загальної політичної ситуації.

Раніше «ФАКТИ» вже писали, які продукти злетять в ціні вже до початку зими.

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