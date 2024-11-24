Сирні та яблучні млинці: два відмінні сезонні рецепти від Тетяни Литвинової

У холодні осінні дні хочеться більше світла та яскравих фарб. Не виключення у цьому бажанні й їжа. Багатьох, наприклад порадує яскравий салат з апельсином від Alina FooDee.

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А от колишня суддя шоу «МайстерШеф» Тетяна Літвінова рекомендує приготувати млинці — це символ сонця й очікуваної весни, недарма їх готують на Масляну.

Господиня запропонувала два простих і смачних сезонних рецепти млинців — млинці з сиру і яблучні млинці на молоці.

Сирні млинці готуються із зеленню й виходять пишними, схожими на коржик. Вони смачні навіть без начинки.

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А тонкі та ніжні млинці з яблук — чудова альтернатива звичним солодким млинцям. Такі млинці варто подавати зі сметаною та згущеним молоком.

«Обов'язково побалуйте себе та своїх рідних цієї осені!» — радить Литвинова.

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Інгредієнти:

Для яблучних:

молоко — 500 г,

борошно — 160 г,

яйця — 4 шт.,

цукор — 1 ст.л.,

олія — ​​2 ст. л,

сіль — щіпка,

яблука — 250 г.

Для сирних:

молоко тепле — 700 г,

сир кисломолочний 9% - 250 г,

яйця — 3 шт.,

борошно — 300 г,

зелень кропу — 20 г,

зелень цибулі — 10 г,

сода — 1 ч.л.,

масло для змащування — 50

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Приготування:

Для сирних млинців сир подрібнити з яйцями.

Додати трохи молока, сіль, додати борошно. Все добре перемішати.

Додати зелену цибулю та кріп, а також соду. Тісто має досить щільну консистенцію.

Сковорідку змастити олією й можна смажити млинці.

Потім кожний млинець змастить холодним вершковим маслом.

Млинці вийшли більш подібні на коржики. Вони не тоненькі, завдяки сиру та зелені.

Такі млинці стануть дуже гарним сніданком.

А яблучні млинці готуються солодкими.

Змішати яйця, молоко, борошно, цукор, соду.

Яблука почистити й натерти на дрібній терці. Додати до суміші для млинців. Потім додати олію.



Тісто повинно бути не густим.

Смажити млинці на гарно розігрітій сковорідці, яку для першого млинця можна трохи змастити олією.

Подавати такі млинці можна зі сметаною та згущеним молоком у пропорції ⅔ до ⅓.

Також ми розповідали, як приготувати тоненькі млинці на кефірі за рецептом фудблогерки Марини Гармаш.

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