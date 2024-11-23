Яскравий різдвяний салат з апельсином від Alina FooDee: майонез можна не додавати
До Різдва залишається зовсім небагато часу і попри воєнне лихоліття українки вже дістають із шухляд записники з рецептами смачних салатів. Якшо ж господині хочуть чогось новенького, їм варто звернути увагу на новий соковитий салат з апельсином, який на своєму YouTube-каналі приготувала фудблогерка з ніжним голосом і ніком Alina FooDee.
Інгредієнти:
- куряче філе — 250 г;
- твердий сир — 100 г;
- волоські горіхи — 50 г;
- сушена журавлина — 50 г;
- апельсин — 1 шт;
- майонез — 2 ст. ложки.
Приготування
Філе відваріть у підсоленій воді протягом 10−15 хвилин (в залежності від маси філе), залишивши м’ясо до остигання у каструлі.
Горіхи підсушіть в духовці при 180 °C протягом 5−7 хвилин.
Апельсин поріжте на кубики, а сир потріть на тертці.
Журавлину (її за бажання можна замінити на чорнослив) подрібніть.
Зберіть інгредієнти і заправте майонезом (його можна замінити і більш здоровим йогуртом, але його варто попередньо підсолити).
«Салат просто незрівнянний! Ніжна куряча грудка, обсмажений волоський горіх і соковитий кисло-солодкий апельсин — буяння смаків та фарб», — прокоментувала блогерка.
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