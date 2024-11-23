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Книга рецептів

Яскравий різдвяний салат з апельсином від Alina FooDee: майонез можна не додавати

9:38 24 листопада 2024
Фудблогерка

До Різдва залишається зовсім небагато часу і попри воєнне лихоліття українки вже дістають із шухляд записники з рецептами смачних салатів. Якшо ж господині хочуть чогось новенького, їм варто звернути увагу на новий соковитий салат з апельсином, який на своєму YouTube-каналі приготувала фудблогерка з ніжним голосом і ніком Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • куряче філе — 250 г;
  • твердий сир — 100 г;
  • волоські горіхи — 50 г;
  • сушена журавлина — 50 г;
  • апельсин — 1 шт;
  • майонез — 2 ст. ложки.

Приготування

Філе відваріть у підсоленій воді протягом 10−15 хвилин (в залежності від маси філе), залишивши м’ясо до остигання у каструлі.

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Горіхи підсушіть в духовці при 180 °C протягом 5−7 хвилин.

Апельсин поріжте на кубики, а сир потріть на тертці.

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Журавлину (її за бажання можна замінити на чорнослив) подрібніть.

Зберіть інгредієнти і заправте майонезом (його можна замінити і більш здоровим йогуртом, але його варто попередньо підсолити).

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«Салат просто незрівнянний! Ніжна куряча грудка, обсмажений волоський горіх і соковитий кисло-солодкий апельсин — буяння смаків та фарб», — прокоментувала блогерка.

Також рекомендуємо звернути увагу на рецепт ситного «Шахтарського» салату від маріупольчанки Ольги Матвій.

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