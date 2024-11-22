Заварні млинці на кефірі: за цим рецептом вийдуть смачними у кожної господині

В міру солодкі, тоненькі, з майже непомітною кислинкою, бо у складі кефір. Смачні ці млинці з будь-якою добавкою — медом, згущеним молоком, джемом, сметаною. Смажити можна як на сухій сковороді, так і на олії. Головне — добра та якісна сковорідка, ділиться фудблогерка Марина Гармаш.

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Потрібно:

900 мл кефіру,

5 яєць,

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6 ст. л. цукру,

1 ч. л. без гірки солі,

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100 мл олії,

500 мл окропу,

1 ч. л. без гірки соди,

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500 г борошна

Приготування

Збийте яйця з цукром та сіллю до повного розчинення. Додайте кефір, поступово введіть борошно. Збийте до однорідності. В окріп введіть соду та перемішайте, не припиняючи збивання, додайте гарячу рідину в тісто. Додайте олію, ретельно збийте. Залиште хвилин на 15. Смажте на сковороді з двох сторін до готовності. Для першого млинця сковороду змащуємо олією.

Раніше як приготувати млинці на вівсяному молоці, які стануть чудовим корисним сніданком або десертом, розповідала фудблогерка Світлана Климовська.

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