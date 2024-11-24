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Події

Зайшли до квартири і відкрили вогонь: в Торецьку окупанти холоднокровно вбили двох жінок і поранили чоловіка

18:40 24 листопада 2024
російська

Російські військові, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, вбивають полонених українських військових та цивільне населення на окупованій території.

Так, у Торецьку Донецької області російські військові вбили двох місцевих мешканців, ще одну людину поранили.

Про злочин повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, подія сталася 21 листопада. Військовослужбовці рф увійшли до однієї з квартир у житловому кварталі Торецька, де перебувало троє цивільних.

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Вони умисно відкрили вогонь по людях з автоматичної зброї. В результаті чого двоє місцевих мешканок загинули на місці. Чоловік, який знаходився поруч із ними, дістав поранення, переломи плеча і ключиці.

«Наразі постраждалому надається кваліфікована медична допомога», — повідомили в прокуратурі.

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Нагадаємо, у жовтні російські військові вбили 9 полонених українських дронщиків. А 1 жовтня з’явилась інформація про розстріл росіянами 16 українських військовослужбовців. Цей воєнний злочин російська окупаційна армія вчинила в районі сіл Миколаївка і Сухий Яр під Покровськом.

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