Де дивитись онлайн ПСВ «Ейндховен» — «Шахтар»: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги чемпіонів

У середу, 27 листопада, «Шахтар», який здобув першу перемогу над «Янг Бойз» (2:1), проведе на стадіоні ПСВ в Ейндховені матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти однойменного голландського клубу.

ВІДЕО ДНЯ

У минулі вихідні підопічні Петера Босха та Маріно Пушича, який пропрацював у Нідерландах аж 13 років (у 2010—2023 роках із річною паузою — тренером «Вітесса», «Твенте», АЗ та «Фейєноорда»), розгромили суперників у своїх національних лігах. ПСВ «Ейндховен» у домашній зустрічі ередивізії забив п'ять м'ячів «Гронінгену» — 5:0 (Боскальї, 14, Пепі, 37, 64, 78, Тіль, 52) і впевнено лідирує в чемпіонаті Нідерландів. Своєю чергою, «Шахтар» знищив у гостьовому поєдинку УПЛ «Інгулець» — 6:0 і йде у турнірній таблиці третім.

Відеоогляд матчу ПСВ «Ейндховен» — «Гронінген» — 5:0

Раніше суперники один з одним у єврокубках не перетиналися. А в майбутньому протистоянні букмекери віддають перевагу 25-разовому чемпіону Нідерландів. Наприклад, контора William Hill ставки на перемогу ейндховенців приймає з коефіцієнтом 1,44, на нічию — 4,75, на виграш чемпіона України — 7,50.

РЕКЛАМА

У прямій трансляції на території України матч ПСВ «Ейндховен» — «Шахтар» дивіться (початок — о 22:00) на медіасервісі MEGOGO.

Ліга чемпіонів. 5-й тур

РЕКЛАМА

27 листопада (середа)

ПСВ «Ейндховен» — «Шахтар» 22:00 MEGOGO

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що, починаючи з сезону-2024/2025 УЄФА, ввів новий формат розіграшу Ліги чемпіонів. Кількість учасників основної стадії збільшено до 36 клубів, а класичний груповий етап замінено на формат єдиної ліги (ведеться єдина турнірна таблиця). Кожна команда проведе по 8 поєдинків із різними суперниками (4 вдома та 4 на виїзді). Найкращі 8 клубів основної стадії відразу виходять до 1/8 фіналу, а місця з 9-го по 24-е проведуть стикові матчі за потрапляння до плей-оф. Найгірші 12 команд завершать виступи у єврокубках (переходи між турнірами не передбачені).

Після чотирьох турів команда Маріно Пушича з 4 набраними очками посідає у турнірній таблиці 26-е місце, а ПСВ «Ейндховен», який після поразок від «Боруссії» (0:2) та «Ювентуса» (1:3) зіграв унічию зі «Спортингом» (1:1) та «ПСЖ» (1:1), а також розгромив «Жирону» (4:0), з 5 пунктами йде 22-м.

У зустрічах, що залишилися, «Шахтар» зіграє в Лізі чемпіонів: 10 грудня — з «Баварією» (вдома), 22 січня 2025-го — з «Брестом» (вдома) і 29 січня — з дортмундською «Боруссією» (в гостях).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався свого суперника у чвертьфіналі Кубка України.

Фото ФК «Шахтар»

61

Читайте нас у Facebook