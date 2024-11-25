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Світ

Молодий чоловік раптово ожив за кілька хвилин до власної кремації

19:45 25 листопада 2024
ноги трупа

В Індії, де змія здохла від укусу людини, 25-річний Рохіташ Кумар, якого лікарі оголосили мертвим у державній районній лікарні Джунджхуну, подав ознаки життя незадовго до кремації. Сім'я негайно відвезла його до лікарні Савай Ман Сінгх у Джайпурі, де він «знову» помер. Інцидент викликав сумніви щодо діагнозу в лікарні.

За попередніми даними, лікарі констатували смерть і, не проводячи розтину, склали акт. Посмертний звіт показує, що «причиною смерті є дихальна недостатність внаслідок захворювання легенів, такого як хронічне обструктивне захворювання легень туберкульоз, згідно з попередніми даними про лікування». У посмертному протоколі смерть зазначена у 13:50, пише timesofindia.

«Вони провели розтин лише по документах, це не було зроблено фізично», — сказали експерти, які займаються справою.

На основі інформації, наданої фахівцям, трьох лікарів було відсторонено за недбалість.

Відповідно до попереднього розслідування, проведеного районною адміністрацією, Рохіташ перебував у Маа Сева Санстан, будинку для людей з розумовими вадами в районі Адарш Нагар у Джхунджхуну з вересня 2024 року. Його доставили в лікарню о 13:30, де лікарі провели йому серцево-легеневу реанімацію, та, побачивши рівну лінію на ЕКГ, констатували смерть чоловіка. Після розтину (тільки на паперах) о 17:05 його передали рідним для поховання. Його привезли в крематорій, де він подавав ознаки життя, тому о 18:24 був терміново доставлений до лікарні.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у росії живцем поховали чоловіка.

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