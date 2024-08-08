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Суспільство та люди

По-хазяйськи: у мера Білоусова взяли на баланс бомбосховища збанкрутілих підприємств та облаштували зручний простір

20:12 8 серпня 2024
Андрій Білоусов спілкується з представниками громади

Кам’янська громада, що знаходиться на Дніпропетровщині, займає проактивну громадянську позицію. Місцева влада під час війни активно залучає міжнародних донорів, на європейські інвестиції розвиває громаду та готується до складного опалювального сезону.

Також у Кам’янському не забувають дбати про безпеку громадян й використовують для цього будь-які можливості. Так, місто прийняло на свій баланс три бомбосховища від збанкрутілих підприємств й облаштувало там сучасний простір зі зручностями. Про це розповів мер Кам’янського Андрій Білоусов.

«Бомбосховища були в дуже занедбаному стані. Ми виконали всі необхідні ремонтні роботи, обладнали додаткові аварійні виходи, підключили світло, воду, водовідведення, системи вентиляції та інші комунікації, встановили рукомийники, санвузли, лавочки для сидіння людей та інше», — розповів Білоусов.

За його словами, в бомбосховищах також встановили Wi-Fi та автономні системи електроживлення — акумулятори, які забезпечуватимуть їх світлом у разі відключень електроенергії.

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Також він додав, що для зручності містян двері бомбосховищ відчиняються автоматично в момент оголошення повітряної тривоги та зачиняються після виходу останньої людини.

«Всі процеси цілодобово контролюються Єдиною диспетчерською службою через спеціальний додаток та камери відеоспостереження», — сказав мер Кам’янського.

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Два бомбосховища розташовані на проспекті Тараса Шевченка, ще одне — по проспекту Свободи.

На вході до нового укриття

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«У кожному з них у безпеці зможе перебувати до 200 людей», — додав Білоусов.

Містяни з вдячністю відреагували на таку ініціативу місцевої влади та подякували за працю.

«Зроблено по-господарськи — гарно, чисто, розумно. Але краще б нам не знати цих часів, коли…», — так мешканка Кам’янського прокоментувала ініціативу мера.

Раніше ФАКТИ розповіли, як у Кам’янському лікують за допомогою іповенції.

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