Понад два роки, поки росія безперервно бомбардувала українські електростанції, голова національної електроенергетичної компанії Володимир Кудрицький отримував похвали від союзників Києва та енергетичних експертів за те, що він підтримував енергосистему країни в основному в робочому стані. Але минулого місяця наглядова рада компанії «Укренерго» звільнила Кудрицького. Українські законодавці розкритикували цей крок як невиправданий з огляду на послужний список Володимира Кудрицького, а країни, що фінансують ремонт електростанцій, заявили, що він був невчасним, оскільки Україна намагається відновити зруйновану енергетичну мережу до зими.

ВІДЕО ДНЯ

На знак протесту двоє членів наглядової ради «Укренерго» подали у відставку, заявивши, що звільнення було «політично вмотивованим».

Цього року політичне суперництво порушило роботу інших українських інституцій, підірвавши безперебійне функціонування парламенту і спричинивши потрясіння у військовому командуванні країни. Наразі політична боротьба, що підкреслюється звільненням Кудрицького, перешкоджає зусиллям України щодо запобігання енергетичній кризі.

«Кілька високопосадовців, які займаються ремонтом енергосистеми або її захистом від російських атак, були звільнені або змушені піти у відставку без видимих на те причин, а прийняття важливих політичних рішень було відкладено через політичні розрахунки. Зважаючи на значне фінансування, виділене на зміцнення енергетичної мережі, вони також висловили занепокоєння, що деякі проєкти можуть бути вразливими до корупції, яка є поширеною проблемою в Україні», — пише New York Times.

РЕКЛАМА

У звіті Міжнародного енергетичного агентства йдеться про те, що дефіцит електроенергії в Україні цієї зими може сягнути шести гігаватів, що становить близько третини від потреби у пікові години.

В одному з інтерв'ю Володимир Кудрицький сказав, що основна суперечка з Міністерством енергетики стосувалася стратегії забезпечення енергопостачання. Він сказав, що виступав за будівництво десятків невеликих приватних електростанцій по всій країні, щоб зробити систему менш вразливою до будь-якої окремої російської атаки — підхід, який підтримують більшість енергетичних експертів та міжнародних партнерів. Але Кудрицький заявив, що його пропозиції суперечили позиції міністра енергетики Галущенка, який виступав за більшу централізацію державних компаній. Коли в середині липня український уряд ухвалив план децентралізації енергосистеми, експерти та дипломати заявили, що було вже надто пізно суттєво посилювати енергопостачання напередодні зими.

РЕКЛАМА

У письмових відповідях Герман Галущенко заперечив, що наполягав на звільненні Володимира Кудрицького, заявивши, що не має впливу на наглядову раду «Укренерго». Він також відкинув звинувачення в тому, що міжусобиці підірвали енергетичну політику України, заявивши, що заплановані ремонти на електростанціях були «завершені вчасно» і що енергетична мережа України увійшла в зиму «з найвищим можливим рівнем готовності».

Однак посли США та Європейського Союзу в Україні заявили Галущенку, що він занадто повільно розвиває децентралізовані генеруючі потужності. Про це розповіли двоє учасників зустрічі на умовах анонімності, оскільки вони не мають права розголошувати деталі публічно.

РЕКЛАМА

Коли у вересні поширилися чутки про можливе звільнення Володимира Кудрицького, посол ЄС Катаріна Матернова також написала листа українському прем'єр-міністру Денису Шмигалю, попередивши, що такий крок «може поставити під загрозу нашу колективну здатність підтримувати „Укренерго“ та інші пріоритетні заходи для забезпечення життєво важливої енергетичної безпеки України». За словами Володимира Кудрицького, ця суперечка коштувала Україні дорогоцінного часу на підготовку до зими. Рішення, за його словами, полягає в тому, щоб «відкинути будь-які політичні вподобання, бажання будувати амбітні плани чи щось інше і слідувати одному простому правилу: слухати інженерів».

Енергетичні експерти кажуть, що, хоча децентралізація енергосистеми є важливою, вона не зможе повністю компенсувати шкоду, завдану росією електростанціям, які можуть бути захищені лише системами протиповітряної оборони — чого Україні сьогодні катастрофічно не вистачає.

Тим не менш Володимир Кудрицький сказав, що якби Україна почала децентралізацію своєї енергетичної мережі минулого року, вона не мусила б сьогодні намагатися забезпечити енергопостачання до зими.

«Це неправильне планування, і такий підхід до відновлення коштував нам понад рік», — сказав він.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль попередив, що росія вже готує нові ракетні та дронові атаки по енергетиці України.

А днями президент Володимир Зеленський розповів про підготовку країни до зими, яка буде дуже складною та небезпечною.

Фото: Zelenskiy/Official

186

Читайте нас у Facebook