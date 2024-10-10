Росіяни стерли його: відомий співак повідомив, що його рідного міста вже немає

Популярний співак Артем Пивоваров, який продовжує активну концертну діяльність та допомогу ЗСУ, повідомив, що російські окупанти знищили його дім. Нагадаємо, артист родом з Вовчанська Харківської області, де на початку повномасштабного вторгнення в окупації залишалась його мати. На одному з сольних виступів він розказав про це саме зі сцени, а потім виклав відео на своїй сторінці у соціальній мережі.

ВІДЕО ДНЯ

«Мені складно, — сказав Артем. — Я буду відвертий і буду говорити про це. Я втратив свій дім. У мене його немає. І це не просто будинок, я з міста Вовчанськ. Мого міста немає, повністю немає. Русня стерла його з лиця землі».

Відео на своїй сторінці співак підписав болючими словами: «Зірвана струна і відчуття, що все втрачено».

Але попри все, співак не втрачає надії після перемоги побувати у місті свого дитинства. Пивоваров закликав українців не припиняти допомагати нашим військовим та донатити, аби всі змогли повернутися додому.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, нещодавно співак вразив новою піснею та дуетом.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook