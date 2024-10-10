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Шоу-бізнес

Росіяни стерли його: відомий співак повідомив, що його рідного міста вже немає

20:40 10 жовтня 2024
Артем Пивоваров

Популярний співак Артем Пивоваров, який продовжує активну концертну діяльність та допомогу ЗСУ, повідомив, що російські окупанти знищили його дім. Нагадаємо, артист родом з Вовчанська Харківської області, де на початку повномасштабного вторгнення в окупації залишалась його мати. На одному з сольних виступів він розказав про це саме зі сцени, а потім виклав відео на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Мені складно, — сказав Артем. — Я буду відвертий і буду говорити про це. Я втратив свій дім. У мене його немає. І це не просто будинок, я з міста Вовчанськ. Мого міста немає, повністю немає. Русня стерла його з лиця землі».

Відео на своїй сторінці співак підписав болючими словами: «Зірвана струна і відчуття, що все втрачено».

Але попри все, співак не втрачає надії після перемоги побувати у місті свого дитинства. Пивоваров закликав українців не припиняти допомагати нашим військовим та донатити, аби всі змогли повернутися додому.

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Нагадаємо, нещодавно співак вразив новою піснею та дуетом.

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