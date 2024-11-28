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Лайфхак від бійців ЗСУ: як зробити самостійно «круту» мишоловку (відео)

18:53 28 листопада 2024
міша

Миші у будинку — це неабияка проблема. Вони перегризають кабелі, роблять дірки у стінах, псують продукти. Зазвичай у домівку гризуни потрапляють через відкриті двері та щілини. Їх приваблює тепло та запах їжі.

Буває, що миші атакують не лише домівки. Інколи їх навіть бачать у їдальнях або магазинах.

Звісно, що мишоловка — ефективний ґаджет у боротьбі з гризунами. Також є багато лайфаків, як позбавитись мишей у будинку.

Як відомо, найбільше потерпають від мишей ті, хто живе поблизу лісів, полів та галявин. З настанням холодів миші залишають свої схованки й активно шукають місце для зимівлі.

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Тому проблема боротьби з гризунами дуже актуальна для наших бійців на фронті. Гризуни лізуть у бліндажі, щоб не тільки зігрітися, а й поласувати їжею.

В одному з підрозділів бійці, не маючи засобів проти мишей та пацюків, вирішили проблему самостійно.

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Військовий зробив мишоловку з великої пластикової пляшки для води, відрізав верх. Він перевернув верх у пляшку, краї заклеїв скотчем й змазав верхню частину пляшки олією. В середину кинув хліб, змочений тією самою олією.

На смачний запах набігло багато гризунів, але всі вони опинилися у пляшці, звідки вибратись вже не можуть.

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Раніше ми розповідали, як позбутися гризунів у садку, а також як правильно обрізати троянди на зиму.

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