Дедалі більше українських господарів скаржаться на те, що за зиму миші знищують усі плодові дерева та штамби у саду. Адже в пошуках їжі вони згризають кору, й рослина починає хворіти та невдовзі гине. Найбільше шкоди від мишей — взимку, то ж досвідчені ґазди радять готуватись до таких набігів заздалегідь.

«Найбільше від цих гризунів страждають молоді яблуні, адже їхня кора дуже ніжна, в інших кісточкових вона трохи гірчить, — розповіла „ФАКТАМ“ господарка з Вінниччини Раїса Поймало. — Часто миші знищують шар між деревиною та корою, який і відповідає за життєдіяльність деревця. Після чого дерево може загинути або ж процес загоєння займе кілька років. Щоб цього не сталося, я раджу вкрити стовбури дерев пластиковими пляшками — це й бюджетно, й досить просто. Потрібно обрізати шийку, тоді розрізати пляшку повздовж і обгорнути нею дерево. Обов’язково зріз заглибити в ґрунт та обв’язати мотузкою. І слідом за цією пляшкою одягнути ще одну. Єдине, за чим слідкувати, — щоб щільно до кори не прилягало, бо дерево має дихати. Якщо на ділянці не більше десяти дерев, від мишей їх захистить металева сітка для штукатурки та старий лінолеум. Нема їх — беріть звичайні гілки ялини. Ними потрібно просто обгорнути стовбури. Бояться гризуни й деяких запахів. Наприклад, моя сестра купує у ветеринарній аптеці розчин безфенольного креоліну. Розводить його у літрі олії та наносить пензликом чи щіткою на низ стовбура. Такий різкий та специфічний запах миші просто ненавидять. У селах часто люди тримають на запас кілька літрів гасу. Він теж підійде для відлякування мишей. Вистачить пів літра речовини, нею слід обробити дерев'яну стружку і просто розкидати під стовбурами. Повірте, гризуни не підходитимуть за кілька метрів до ваших плодових дерев».

Раніше садівники давали поради щодо збільшення врожаю яблук.

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