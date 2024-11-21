Тільки у суху погоду: фахівці розповіли, як правильно обрізати троянди на зиму

Зараз вже активно готують троянди до зимового відпочинку. Обрізка — це важливий етап догляду за рослинами, щоб вони знову радували нас розкішним цвітінням наступного року, зазначають вінницькі комунальники і діляться лайфхаками, як правильно виконати дану роботу.

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«Видаляємо пошкодження, й слабкі пагони, щоб троянди знизили ризик захворювання.Укорочуємо гілки до 30−50 см (залежно від сорту). Це зменшує навантаження на корені та допомагає рослинам витримувати морози. Усі зрізи обробляємо садовим варом або спеціальними засобами, щоб уникнути хвороб».

Після чого, додають комунальники, потрібно вкрити кущі агроволокном або ялиновим гіллям, щоб захистити їх від перепадів температури.

«Обрізайте троянди в суху погоду, щоб уникнути зайвої вологи в місцях зрізу. Для обрізки використовуйте тільки гострі секатори — це зменшить ризик пошкодження пагонів. Не залишайте зрізані частини біля куща — вони можуть стати джерелом хвороби».

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