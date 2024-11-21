41.12 / 41.64 43.49 / 44.14
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Тільки у суху погоду: фахівці розповіли, як правильно обрізати троянди на зиму

19:42 21 листопада 2024
правильне обрізання троянд на зиму

Зараз вже активно готують троянди до зимового відпочинку. Обрізка — це важливий етап догляду за рослинами, щоб вони знову радували нас розкішним цвітінням наступного року, зазначають вінницькі комунальники і діляться лайфхаками, як правильно виконати дану роботу.

«Видаляємо пошкодження, й слабкі пагони, щоб троянди знизили ризик захворювання.Укорочуємо гілки до 30−50 см (залежно від сорту). Це зменшує навантаження на корені та допомагає рослинам витримувати морози. Усі зрізи обробляємо садовим варом або спеціальними засобами, щоб уникнути хвороб».

Після чого, додають комунальники, потрібно вкрити кущі агроволокном або ялиновим гіллям, щоб захистити їх від перепадів температури.

«Обрізайте троянди в суху погоду, щоб уникнути зайвої вологи в місцях зрізу. Для обрізки використовуйте тільки гострі секатори — це зменшить ризик пошкодження пагонів. Не залишайте зрізані частини біля куща — вони можуть стати джерелом хвороби».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що у листопаді треба засипати грядки добре перепрілою органікою.

РЕКЛАМА

46

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологічний годинник

Лише один раз на 20 років: Плутон у Водолії змінить життя чотирьох знаків зодіаку

зодіак

Близнюкам — зустрічі, Левам — творчість, а Дівам — нові проєкти: гороскоп на 21 листопада

Володимир Зеленський

Зеленський розповів, що буде з пенсіями у 2025 році

Лілія Ребрик

Біль, горе, розпач: Лілія Ребрик звернулася до шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту