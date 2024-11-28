Гральний бізнес в Україні очікують нові правила: ВР готується ухвалити важливий закон

Сфера грального бізнесу в Україні продовжує залишатися однією з найскандальніших, зокрема через зв'язок багатьох операторів ринку з рф. Є питання й до Комісії, яка регулює азартні ігри та лотереї (КРАІЛ), що навіть призвело до ідеї її ліквідації через законопроєкт № 9256-д.

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Як пише народний депутат України Ярослав Железняк, постійний Комітет ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики схвалив доопрацьований законопроєкт до 2-го читання 23 голосами «за» та 1 «утриманим». Сам документ було запропоновано парламентарям ще у квітні 2024 року й навіть було ухвалено у першому читанні 24 числа того ж місяця.

За словами нардепа, до другого читання у законопроєкті № 9256-д пропонується:

- ліквідувати КРАІЛ та до 1 квітня 2025 року створити новий регулюючий орган;

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- серйозно обмежити рекламу азартних ігор — заборонити, крім винятків: на ТБ і радіо в нічний час, у медіа для осіб віком від 21 року, на платформах та пошукових системах з цільовою аудиторією віком від 21 року. Не можна буде використовувати у рекламі військових, волонтерів, популярних осіб і взагалі чогось пов'язаного з війною, а також заборона на спонсорство, крім пов'язаного зі спортом;

- буде впроваджено механізм, що ускладнює доступ до нелегальних онлайн-казино та мобільних додатків;

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- ліцензії не можуть отримати власники або екскерівники компаній, які мають податкові борги або пов'язані з рф, забороняється використання російських брендів;

- на державні лотереї поширюється більшість обмежень, що накладаються на азартні ігри, але тепер їх ліцензії можуть отримувати й іноземні компанії, які мають такий досвід;

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- на азартні ігри поширюється багато фінансових обмежень:

- не можна приймати ставки в кредит або надавати бонуси замість внесення ставки;

- розрахунки під час проведення азартних ігор провадяться виключно у грошовій формі через поточні рахунки в банках та забороняється використання інших платіжних послуг;

- уточнюються норми щодо обов'язкового використання РРО (реєстраторів розрахункових операцій, інакше кажучи, касових апаратів) гральним бізнесом, встановлюються ліміти на витрати та час гри, а також обов'язкові перерви.

Як раніше писали «ФАКТИ», НБУ зайняло досить двозначну позицію щодо онлайн-казино, пов'язаних з країною-агресором.

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