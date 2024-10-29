«Забрати 2,6 млрд грн у ЗСУ та віддати росіянам»: Плінський про рішення Печерського суду на користь онлайн-казино Pin-UP

Суддя Печерського районного суду Києва Світлана Смик ухвалила рішення про негайне повернення раніше заблокованих 2,6 млрд грн російському олігарху, власнику онлайн-казино Pin-UP Дмитру Пуніну. Про це у фейсбуку повідомив журналіст Євген Плінський.

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«Рішення стосується зняття арешту з 2,6 млрд грн онлайн-казино Pin-UP, які вже передані в АРМА як „російські гроші“ та які вже пішли в бюджет на потреби української армії. На них придбали ОВДП. Тепер гроші треба повертати, а ЗСУ, виходить, винні росіянам 65 млн $», — написав Плінський.

Журналіст пише, що 25 жовтня таке рішення винесла суддя Світлана Смик, яка не просто зняла арешт, а винесла заборону на його оскарження.

«Тобто повернення грошей росіянам остаточне», — написав Плінський.

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При цьому він наголосив, що рішення було ухвалене з блискавичною швидкістю, не притаманною українській судовій системі.

«При цьому, рішення виносилося з такою швидкістю, яка прямо вказує на зацікавленість судді та необхідність оперативно „закрити питання“. 25 жовтня (пʼятниця) Смик не просто проводить засідання, а й встигає одразу видати ухвалу та резолютивну частину. День в день це ніколи не відбувається», — повідомив Плінський.

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Він іронізує, що такої швидкості в Печерському суді ніхто ще не бачив.

«Але російські гроші роблять там дива. Про яку боротьбу проти російської агентури ми можемо говорити, коли звичайний російський олігарх Дмитро Пунін не просто працює в Україні, а вже навчився керувати рішеннями уряду, позицією НБУ та Мінʼюсту, може заблокувати санкції проти себе та навіть вийшов на рівень керування рішеннями Печерського суду?» — заявив журналіст.

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Як повідомлялось раніше, 13 травня 2024 року Печерський районний суд наклав арешт на рахунки онлайн-казино Pin-Up (ТОВ «Укр Гейм Технолоджі») і Vbet (ТОВ «Вбет Україна») в межах кримінального провадження Державного бюро розслідувань. Компанії підозрюють у причетності до механізму з надання послуг із відмивання злочинних доходів через купівлю криптовалюти та обходу санкцій проти росії.

Як писали ЗМІ, навесні цього року на Кіпрі було затримано власника казино Pin-UP, громадянина росії Дмитра Пуніна.

Його підозрюють у відмиванні сотень мільйонів доларів на території Європейського союзу, України та Великої Британії. Також він начебто причетний до організації нелегальних азартних ігор і ухилення від сплати податків. У «Pin-UP Україна» тоді також підтвердили інформацію про затримання, але назвали інцидент «непорозумінням».

Pin-Up і Vbet входять до першої п'ятірки найбільших гральних компаній в Україні, посідаючи, відповідно, третє і п'яте місця за 2023 рік.

Раніше повідомлялося, що один з операторів онлайн-казино Pin-UP перебував під фактичним контролем росіян.

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