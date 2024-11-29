Нещодавня ескалація російсько-української війни призвела до посилення розмов про ядерну війну, особливо після неодноразових погроз президента путіна на адресу країн НАТО. Newsweek розглянув вплив російської ядерної зброї на столиці союзників США по НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Видання використало карти, підготовлені професором та істориком ядерних технологій Алексом Веллерштейном, щоб оцінити, яким буде вплив, якщо москва атакує за допомогою своєї Р-36М2 (також відомої як SS-18 Satan), однієї з найбільших і найпотужніших важких міжконтинентальних балістичних ракет (МБР), які коли-небудь були створені. Вона може нести вибухівку у тротиловому еквіваленті 20 мегатонн (20 000 кілотонн) і має радіус дії до 16 093,44 кілометра.

Радіус вогняної кулі (внутрішнє жовте коло), в якій все випарується від інтенсивного нагрівання, сягатиме близько38 кілометрів. Більш помірний радіус ураження (внутрішнє сіре коло), що охоплює 1144 км, зруйнує житлові будинки і, ймовірно, спричинить масштабні пожежі.

Карта, що показує наслідки нападу на Лондон. З сайту Newsweek

РЕКЛАМА

Будь-хто в радіусі 6110 км від вибуху ризикує отримати опіки третього ступеня по всій шкірі, «часто безболісні, оскільки вони руйнують больові нерви», які можуть спричинити сильні рубці, інвалідність і ампутації. У радіусі ураження від легкого вибуху слід очікувати розбиття шибок, що може призвести до поранень. У Лондоні, де в середньому 13 167 093 людини перебувають у зоні ураження (всі чотири кола) імітованого вибуху протягом 24 годин, близько 3 941 740 людей загинули б і 4 616 650 отримали б поранення. В даний час багато говорять про ядерну війну, оскільки конфлікт між США та їхніми союзниками по НАТО і росією через війну в Україні загострюється.

Диктатор путін нещодавно підписав оновлену ядерну доктрину, в якій підкреслюється, що росія докладатиме «всіх необхідних зусиль для зменшення ядерної загрози» і має на меті запобігти ескалації напруженості між державами, яка може призвести до «військових конфліктів, у тому числі ядерних». Там також сказано, що ядерне стримування має також забезпечити «розуміння потенційним противником неминучості відплати у разі агресії проти рф та (або) її союзників».

РЕКЛАМА

Минулого тижня Україна вперше застосувала ракети американського виробництва ATACMS проти цілі на території росії після того, як президент Джо Байден дозволив таке використання.

Це сталося після розгортання москвою північнокорейських військ на лінії фронту в Курській області — дії, яку адміністрація Байдена охарактеризувала як значну ескалацію війни.

РЕКЛАМА

Офіційні представники кремля заявили, що США «серйозно обговорюють наслідки передачі ядерної зброї Києву», але в Білому домі повідомили Newsweek: «Ми не плануємо надавати Україні ядерну зброю».

Раніше «ФАКТИ» публікували термінову заяву Валерія Залужного про те, що Третя світова війна вже почалася.

На фото у заголовку SS-18 Satan. Фото wikipedia.org

14

Читайте нас у Facebook