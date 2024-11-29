Герой ГУР МО чи кримінальний авторитет? Випливли несподівані деталі про стрілка з київського готелю Sky Loft

Затримання стрілка, який відкрив вогонь у столичному готелі Sky Loft, який вбив одного і поранив двох людей 23 листопада, обростає новими деталями. Зокрема, що стрілок служить в одному з підрозділів ГУР Міноборони, але водночас є досить відомою в кримінальних колах особою. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє журналіст Юрій Бутусов. Також він називає прізвища учасників конфлікту та описує його хід.

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За даними Бутусова, 23 листопада 30-річний Дмитро Рашевський з другом Богданом Віказіним у готелі Sky Loft посварилися з невідомим чоловіком, який вдарив Рашевського і той знепритомнів. За кілька хвилин на них напали чотири людини і почали їх бити, поки Рашевський не дістав пістолет і не відкрив вогонь.

Результат стрілянини — було вбито заступника начальника громадського благоустрою міста Південний (Одеська область) 27-річного Олександра Каназірського, поранено його підлеглого інспектора та охоронця готелю. Дмитро Рашевський затриманий. Він перебуває у лікарні зі струсом мозку, що, як зазначає журналіст, говорить, що Рашевський застосував зброю для самооборони та був ймовірно у стані афекту після удару.

Незабаром після інциденту з'явилося відео невідомих військовослужбовців на підтримку стрілка, які стверджували, що Рашевський має державні нагороди та брав участь у бойових діях. За даними Юрія Бутусова, затриманий Рашевський справді служить в одному із підрозділів ГУР МО.

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Журналіст зазначив низку дивних обставин:

- чому сам Рашевський та його приятель не викликали правоохоронців, адже після удару і до бійки пройшли кілька хвилин;

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- Присутність Рашевського як бійця ГУР в готелі під час війни виглядає дивно;

- за даними журналіста, стрілок кілька разів притягувався до кримінальної відповідальності, що, втім, не означає, що Рашевський не брав участі у боях. Однак такий штрих означає, що підійти до інциденту потрібно ретельно. Ймовірно, що це деякі кримінальні розборки;

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- чому правоохоронці не розкривають особу невідомого, який завдав першого удару бійцю ГУРу;

- нарешті, що відбувається у міській владі Південного, у якій у відділі громадського благоустрою працюють молоді, фізично міцні та агресивні хлопці, що порушує питання про можливий вплив на неї бандитських ОЗУ.

За даними ж сайту Detective-info, який першим розкрив особистість стрілка і факт його служби в ГУР Міноборони України, Дмитро Рашевський народився в Запоріжжі, де займався тайським боксом, і займав призові місця на Чемпіонатах світу та Європи.

Подорослішавши Рашевський звів дружбу з представниками запорізького ОЗУ «Лисі» та зайнявся кримінальними справами. Зокрема, у 2018 році отримавши прізвисько «Рашик» брав участь у викраденні мешканки Запоріжжя з метою отримати від неї 200 тисяч гривень. Справа досі розглядається у судах.

У 2019 році, як стверджує Detective-info, Рашик-Рашевський брав участь у скандалі в курортному містечку Кирилівка Запорізької області, нині окупованому. Тоді місцеві підприємці обурювалися «громадськими активістами», які прийшли боротися з місцевими корупціонерами, стверджуючи, що насправді ті вимагали у них гроші.

Справді, на сайті «РИА-Мелітополь» від 6 червня 2019 року стоїть новина, в якій згадується представник організації «Козацький рух» Дмитро, можливо, Дмитро Рашевський. Також є два відео із зустрічі громадських працівників з підприємцями. Ймовірно, одним із представлених на відео молодих хлопців є Дмитро Рашевський.

«ФАКТИ» виявили, що у рідному для Дмитра Рашевського Запоріжжі справді існує ГО «Молодіжне об'єднання «Козацький рух», зареєстроване у березні 2019 року. Також, як стверджує аналітичний портал YouControl, Дмитро Рашевський є учасником добровільного формування громадського порядку селища Любимівка Херсонської області.

Раніше повідомляли про те, що правоохоронці розкрили аферу на закупівлі мільйона комплекту військової форми для ЗСУ. В афері взяли участь екснардеп та його син та колишній радник ексзаступника міністра оборони України.

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