Затримано стрілка, який влаштував бійню в київському готелі

Правоохоронці затримали стрілка, що влаштував стрілянину в отелі в Києві. Йому повідомлено про підозру. Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

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«За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру двом учасникам бійки в готелі у Печерському районі столиці. Так, 29-річний мешканець Дніпра підозрюється в хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч. 2 ст. 296 КК України). 30-річному мешканцю Василькова повідомлено про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України) та хуліганстві, вчиненому групою осіб та із застосуванням вогнепальної зброї (ч. 4 ст. 296 КК України)», — йдеться у повідомленні.

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Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 23 листопада близько 0 год. 30 хв. на першому поверсі готелю між двома компаніями чоловіків виник конфлікт, що переріс у бійку. Охоронці готелю намагались заспокоїти агресивних відвідувачів та застосували сльозогінний газ.

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«Згодом бійка розпочалась знову. Один з учасників конфлікту дістав з-під одягу пістолет марки „Glok 17“ та зробив кілька пострілів, після чого втік з місця конфлікту. Як наслідок 27-річний мешканець готелю помер на місці від отриманого вогнепального поранення, його 26-річний знайомий та 44-річний охоронець готелю отримали вогнепальні поранення грудної клітини та були доправлені до лікарні. 30-річного підозрюваного в умисному вбивстві затримали в порядку ст. 208 КПК України. Його поміщено в охоронювану палату лікарні. 29-річного знайомого стрільця, також учасника конфлікту, затримали одразу на місці конфлікту», — повідомили в прокуратурі.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно у Києві ухвалили вирок в гучній справі про вбивство військового на паркуванні, яке сталося восени 2022 року.

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