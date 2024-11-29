50-річний український літак-мисливець за дронами повернувся в стрій

Дронові атаки по Україні стали щоденними. Після чотиримісячної відсутності український гвинтовий літак, який знищує дрони в стилі Першої світової війни, може знову опинитися в строю над Одесою. Так вважає військовий оглядач Forbes Девід Акс.

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Як повідомляється, навчально-тренувальний літак з поршневим двигуном Як-52, що залишився від радянських 1970-х років, повернувся в небо над портовим містом на Чорному морі, щоб переслідувати російські розвідувальні безпілотники.

За п'ять годин маневрування Як-52 збив щонайменше один безпілотник «Орлан». Вони літають над Одесою, щоб виявити цілі для подальших атак ракетами дальнього радіусу дії. Як-52, льотна година якого коштує щонайбільше кілька сотень доларів, є ефективним засобом для збиття безпілотників, які самі по собі коштують близько 100 000 доларів.

Офіційного підтвердження повернення Як-52 до польотів немає, оскільки востаннє літак з'являвся над Одесою в липні. Але й офіційної інформації про сміливі патрулювання Як-52 над портовим містом ніколи не було багато.

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За три місяці, починаючи з травня, літак збив щонайменше десяток російських безпілотників. Шанувальники штурмовика публікували відео і фото Як-52 в польоті і на землі. Зростаюча кількість позначок на борту старого бійця свідчить про його ефективність як мисливця за безпілотниками.

Раніше у «ФАКТАХ» народний Герой України розповідав про новітній захист бронетехніки від ворожих дронів.

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