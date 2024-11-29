41.39 / 41.91 43.68 / 44.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

50-річний український літак-мисливець за дронами повернувся в стрій

13:22 30 листопада 2024
Як-52

Дронові атаки по Україні стали щоденними. Після чотиримісячної відсутності український гвинтовий літак, який знищує дрони в стилі Першої світової війни, може знову опинитися в строю над Одесою. Так вважає військовий оглядач Forbes Девід Акс.

Як повідомляється, навчально-тренувальний літак з поршневим двигуном Як-52, що залишився від радянських 1970-х років, повернувся в небо над портовим містом на Чорному морі, щоб переслідувати російські розвідувальні безпілотники.

За п'ять годин маневрування Як-52 збив щонайменше один безпілотник «Орлан». Вони літають над Одесою, щоб виявити цілі для подальших атак ракетами дальнього радіусу дії. Як-52, льотна година якого коштує щонайбільше кілька сотень доларів, є ефективним засобом для збиття безпілотників, які самі по собі коштують близько 100 000 доларів.

Офіційного підтвердження повернення Як-52 до польотів немає, оскільки востаннє літак з'являвся над Одесою в липні. Але й офіційної інформації про сміливі патрулювання Як-52 над портовим містом ніколи не було багато.

РЕКЛАМА

За три місяці, починаючи з травня, літак збив щонайменше десяток російських безпілотників. Шанувальники штурмовика публікували відео і фото Як-52 в польоті і на землі. Зростаюча кількість позначок на борту старого бійця свідчить про його ефективність як мисливця за безпілотниками.

Раніше у «ФАКТАХ» народний Герой України розповідав про новітній захист бронетехніки від ворожих дронів.

РЕКЛАМА

287

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ектор Хіменес-Браво з Ольгою Мартиновською та Володимиром Ярославським

Сумно і радісно: судді «МастерШеф» попрощалися з знімальним павільйоном проєкту

Гороскоп

Тельцям слід уникати конфліктних ситуацій, а Дівам не варто давати порожні обіцянки: гороскоп на 30 листопада

Пугачова та Ротару

Поки Галкін повертався додому: в Мережі згадали, як колись хейтери вирішили «зіштовхнути лобами» Ротару та Пугачову

Оселедець

Естонська закуска з оселедцем: бюджетно та винятково смачно

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту