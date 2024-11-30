Ворог обстріляв Київщину та низку інших регіонів країни: є жертва та руйнування

В ніч на суботу, 30 листопада, на Київщині Сили протиповітряної оборони знищували російські дрони.

Про цей йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

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«В області, на підступах до Києва працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги», — йдеться у повідомленні.

Перед цим у Києві та області була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударних безпілотників.

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Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині. Застосовував БпЛА та артилерію. Поцілив по Нікополю, Покровській та Червоногригорівській громадах, повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

На жаль, загинув 38-річний чоловік. Також внаслідок ворожої атаки в районі пошкоджені інфраструктура, промислове підприємство і вантажівка. Побиті 7 приватних будинків. Понівечені 4 господарські споруди та лінія електропередач.

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За інформацією голови Запорізької ОВА Івана Федорова, 74-річний чоловік отримав поранення внаслідок російських атак по Пологівському району

Впродовж доби окупанти завдали 518 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Крім того, за інформацією Сил оборони півдня, на Запорізькому та Придніпровському напрямках за минулу добу окупанти застосовували 327 ударних дронів-камікадзе різних модифікацій, в тому числі баражуючі боєприпаси типу «Ланцет». Також зафіксовано 327 скидів з БпЛА із застосуванням 416 боєприпасів.

Нагадаємо, два дні тому ворог масовано атакував українську енергетику ракетами та дронами. В результаті три діючі атомні електростанції України скоротили виробництво електроенергії. Йдеться про Хмельницьку, Рівненські та Південноукраїнську АЕС. В країні запровадженні графіки відключення електроенергії.

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