«Укрзалізниця» запускає нові поїзди до Варшави, Будапешта та Братислави: що важливо знати пасажирам

Компанія «Укрзалізниця», яка нещодавно запровадила «дитячі» вагони, запускає нові потяги до Варшави, Будапешта та Братислави. Про це повідомили в компанії.

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«Укрзалізниця призначає другу пару поїздів № 765/766 — 865/866 на маршруті Варшава — Рава-Руська — Львів та додає сполучення з Чернівцями. Між Варшавою та Рава-Руською курсуватиме поїзд польської залізниці PKP Intercity; На маршруті Рава-Руська — Львів — Чернівці курсуватиме дизель-поїзд українського виробництва ДПКр-3. Тож відтепер тут будуть задіяні сучасні комфортабельні поїзди», — йдеться у повідомленні.

В компанії зазначили, що як і в попередньому графіку, за маршрутом Варшава — Рава-Руська — Львів — Коломия курсуватиме поїзд № 767/768 — 867/868.

Також з 15 грудня почне курсувати прямий щоденний поїзд Київ — Будапешт.

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«Поїзд № 9/10 сполученням Київ — Будапешт стане ще одним — вже 20-м — міжнародним поїздом Укрзалізниці. Він курсуватиме у складі стандартних спальних вагонів: купе (4 місця) та люкс (2 місця)», — повідомили в «Укразалізниці».

Розклад руху:

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- Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

- У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні — орієнтовно 3 000 грн.

Крім того, «Укрзалізниця» спільно зі словацькими залізничниками з 15 грудня запускає новий маршрут до Братислави.

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«Маршрут до столиці Словаччини забезпечуватимуть поїзди: № 27/28 Київ — Чоп — Київ від Укрзалізниці; № 617/961 Чоп — Братислава — Чоп від словацької залізниці ZSSK. Цей пересадковий маршрут через станцію Чоп з’єднає Київ, Львів та Мукачево з Братиславою та іншими великими містами Словаччини, зокрема Кошице, Жиліна, Трнава, Тренчин та Попрад», — йдеться у повідомленні.

Розклад руху:

- З Києва поїзд № 27/28 відправляється о 19:57, прибуває до станції Чоп о 07:50. У Чопі пересадка на поїзд словацької залізниці № 617/961, який вирушає о 09:59. Прибуття до Кошице о 13:18, до Братислави — о 19:33.

- З Братислави поїзд словацької залізниці № 617/961 відправляється об 11:27, прибуває до Чопа о 21:41. У Чопі пересадка на поїзд № 28/27 Укрзалізниці, який вирушає о 22:38 та прибуває до Києва о 10:01.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно «Укрзалізниця» додала жіночі купе ще на чотирьох рейсах.

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