Нічна атака дронів на Київ: постраждав житловий будинок, згоріло кілька автомобілів

Росіяни продовжують атакувати Україну. Сьогодні вночі збройні сили росії в черговий раз атакували Київ безпілотними літальними апаратами. Сили Оборони виявили та знешкодили близько десятка ударних БпЛА, які загрожували столиці. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації.

ВІДЕО ДНЯ

«Попередньо, внаслідок цієї атаки зафіксовано падіння уламків в Голосіївському районі столиці. Пошкоджено 6 автомобілів, в одному з житлових будинків вибуховою хвилею вибиті вікна. За даними оперативного зведення на цю хвлину — в місті без постраждалих», — йдеться у повідомленні.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, після атаки палають кілька автівок у дворі житлового будинку.

Атака дронів на Київщину триває.

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», позаминулої ночі ворог обстріляв Київщину та низку інших регіонів країни. А зранку 30 листопада росіяни обстріляли з артилерії місто Мирноград Донецької області. Пошкоджено приватний будинок, підприємство, кав'ярню і автомобіль. Щонайменше одна людина загинула і троє були поранені внаслідок обстрілу.

Фото ілюстративне: з відкритих джерел

РЕКЛАМА

300

Читайте нас у Facebook